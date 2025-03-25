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Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде публиковать не будут
Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде публиковать не будут - 25.03.2025, ПРАЙМ
Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде публиковать не будут
Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде публиковаться не будет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. | 25.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде публиковаться не будет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Речь идет все-таки уже о технических переговорах, о технических. Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, скажем так, содержание технических переговоров "публичиться" точно не будет, этого не следует ожидать", — сказал представитель Кремля.Он добавил, что итоги консультаций доложены в Москве и в Вашингтоне и сейчас анализируются.По словам пресс-секретаря президента, контакты двух стран будут продолжаться, но конкретики по дальнейшим встречам пока нет.Переговоры делегаций России и США стартовали 24 марта в Эр-Рияде около 10:00 мск и завершились поздно вечером. Москву на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления Черноморской инициативы, касающейся безопасности судоходства. Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
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РОССИЯ, МОСКВА, США, ВАШИНГТОН, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Политика
Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде публиковать не будут
Песков сообщил, что содержание переговоров России и США публиковать не планируется
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде публиковаться не будет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Речь идет все-таки уже о технических переговорах, о технических. Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, скажем так, содержание технических переговоров "публичиться" точно не будет, этого не следует ожидать", — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что итоги консультаций доложены в Москве и в Вашингтоне и сейчас анализируются.
По словам пресс-секретаря президента, контакты двух стран будут продолжаться, но конкретики по дальнейшим встречам пока нет.
Переговоры делегаций России и США стартовали 24 марта в Эр-Рияде около 10:00 мск и завершились поздно вечером. Москву на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления Черноморской инициативы, касающейся безопасности судоходства. Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
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