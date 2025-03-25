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Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде публиковать не будут - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде публиковать не будут
Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде публиковать не будут - 25.03.2025, ПРАЙМ
Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде публиковать не будут
Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде публиковаться не будет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. | 25.03.2025, ПРАЙМ
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россия
москва
сша
вашингтон
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
саудовская аравия
политика
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде публиковаться не будет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Речь идет все-таки уже о технических переговорах, о технических. Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, скажем так, содержание технических переговоров "публичиться" точно не будет, этого не следует ожидать", — сказал представитель Кремля.Он добавил, что итоги консультаций доложены в Москве и в Вашингтоне и сейчас анализируются.По словам пресс-секретаря президента, контакты двух стран будут продолжаться, но конкретики по дальнейшим встречам пока нет.Переговоры делегаций России и США стартовали 24 марта в Эр-Рияде около 10:00 мск и завершились поздно вечером. Москву на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления Черноморской инициативы, касающейся безопасности судоходства. Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
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россия, москва, сша, вашингтон, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, саудовская аравия
РОССИЯ, МОСКВА, США, ВАШИНГТОН, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Политика
12:33 25.03.2025 (обновлено: 12:40 25.03.2025)
 
Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде публиковать не будут

Песков сообщил, что содержание переговоров России и США публиковать не планируется

© Фото : Unsplash/Mishaal Zahed Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© Фото : Unsplash/Mishaal Zahed
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Содержание переговоров России и США в Эр-Рияде публиковаться не будет, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Речь идет все-таки уже о технических переговорах, о технических. Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, скажем так, содержание технических переговоров "публичиться" точно не будет, этого не следует ожидать", — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что итоги консультаций доложены в Москве и в Вашингтоне и сейчас анализируются.
По словам пресс-секретаря президента, контакты двух стран будут продолжаться, но конкретики по дальнейшим встречам пока нет.
Переговоры делегаций России и США стартовали 24 марта в Эр-Рияде около 10:00 мск и завершились поздно вечером. Москву на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Ожидалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления Черноморской инициативы, касающейся безопасности судоходства. Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.
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ПолитикаРОССИЯМОСКВАСШАВАШИНГТОНДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
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