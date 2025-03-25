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Темпы роста ВВП стран Азии в 2025 году могут составить 4,5%
Темпы роста ВВП стран Азии в 2025 году могут составить 4,5% - 25.03.2025, ПРАЙМ
Темпы роста ВВП стран Азии в 2025 году могут составить 4,5%
Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) стран Азии в 2025 году могут составить 4,5%, говорится в ежегодном докладе Азиатского форума в Боао. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T06:01+0300
2025-03-25T06:01+0300
2025-03-25T06:01+0300
экономика
мировая экономика
азия
хайнань
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ПЕКИН, 25 мар – ПРАЙМ. Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) стран Азии в 2025 году могут составить 4,5%, говорится в ежегодном докладе Азиатского форума в Боао.
Азиатский экономический форум, который также неформально называют "восточным Давосом", проходит 25-28 марта в Боао на китайском острове Хайнань.
"Несмотря на растущую неопределенность в отношении мирового экономического роста, Азия продолжит оставаться основным двигателем мировой экономики", - говорится в докладе.
Ожидается, что "в 2025 году взвешенные темпы роста реального ВВП Азии составят 4,5%, что немного выше 4,4% в 2024 году".
"Доля Азии в мировом ВВП, рассчитанная по паритету покупательной способности, вырастет с 48,1% в 2024 году до 48,6% в 2025 году", - добавили авторы доклада.
Азиатский форум в Боао, который неформально называют "восточным Давосом", был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.
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мировая экономика, азия, хайнань
Экономика, Мировая экономика, АЗИЯ, Хайнань
Темпы роста ВВП стран Азии в 2025 году могут составить 4,5%
Азиатский форум в Боао: темпы роста ВВП стран Азии в 2025 году могут составить 4,5%
ПЕКИН, 25 мар – ПРАЙМ. Темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) стран Азии в 2025 году могут составить 4,5%, говорится в ежегодном докладе Азиатского форума в Боао.
Азиатский экономический форум, который также неформально называют "восточным Давосом", проходит 25-28 марта в Боао на китайском острове Хайнань.
"Несмотря на растущую неопределенность в отношении мирового экономического роста, Азия продолжит оставаться основным двигателем мировой экономики", - говорится в докладе.
Ожидается, что "в 2025 году взвешенные темпы роста реального ВВП Азии составят 4,5%, что немного выше 4,4% в 2024 году".
"Доля Азии в мировом ВВП, рассчитанная по паритету покупательной способности, вырастет с 48,1% в 2024 году до 48,6% в 2025 году", - добавили авторы доклада.
Азиатский форум в Боао, который неформально называют "восточным Давосом", был учрежден в 2001 году. Его задачами являются развитие координации и сотрудничества между странами Азии, интенсификация диалога и экономических связей с другими регионами мира, создание платформы по налаживанию диалога по экономическим, социальным и другим вопросам между официальными лицами, предпринимателями, специалистами и учеными.