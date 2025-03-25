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Трамп изучит двухэтапный подход к введению новых импортных пошлин, пишет FT

Трамп изучит двухэтапный подход к введению новых импортных пошлин, пишет FT - 25.03.2025, ПРАЙМ

Трамп изучит двухэтапный подход к введению новых импортных пошлин, пишет FT

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает двухэтапный подход к новым импортным пошлинам, вводя временные пошлины на время расследования в... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T15:01+0300

2025-03-25T15:01+0300

2025-03-25T15:01+0300

экономика

сша

дональд трамп

financial times

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает двухэтапный подход к новым импортным пошлинам, вводя временные пошлины на время расследования в отношении торговых партнеров на предмет дискриминационных действий, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники знакомые с ходом обсуждений. В понедельник Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы. Позже он заявил, что США объявят о введении новых пошлин в ближайшие дни, они будут касаться автомобильной индустрии и древесины. Также, по данным СМИ, администрация Трампа планирует применить так называемые "взаимные пошлины" (reciprocal tariffs) в отношении государств с устойчивым торговым дисбалансом с США. И в их число входят многие крупные страны мира. "Трамп рассматривает двухэтапный подход к новому тарифному режиму, в котором будут задействованы редко применяемые полномочия для введения чрезвычайных пошлин на период завершения проверок торговых партнеров... Пошлины будут направлены на то, чтобы закрепить принцип "зеркальности" в рамках прочной правовой базы, одновременно позволяя Трампу собрать средства для снижения налогов", - пишет газета. Временные пошлины на период расследования могут быть введены в соответствии с законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 года, или же в соответствии с одним из разделов закона о пошлинах от 1930 года. В рамках последнего администрация сможет ввести пошлины в размере до 50%.

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сша, дональд трамп, financial times