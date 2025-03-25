https://1prime.ru/20250325/tramp-856091928.html

Трамп назвал утечку с планами ударов по Йемену "незначительным сбоем"

Трамп назвал утечку с планами ударов по Йемену "незначительным сбоем" - 25.03.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал утечку с планами ударов по Йемену "незначительным сбоем"

Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет доверие к помощнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, несмотря на утечку информации из закрытого чата... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T16:31+0300

2025-03-25T16:31+0300

2025-03-25T16:31+0300

политика

сша

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ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет доверие к помощнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, несмотря на утечку информации из закрытого чата чиновников в мессенджере Signal, а сам инцидент рассматривает как "несущественный сбой", сообщает во вторник телеканал NBC. "Майкл Уолтц извлёк урок, и он хороший человек", – сказал Трамп в краткой беседе с корреспондентом телеканала. Глава государства также назвал произошедшее "единственным сбоем за два месяца", который "не оказал существенного влияния". По словам президента, присутствие журналиста Джеффри Голдберга в чате "никак не повлияло" на результат операции, а сами удары по Йемену были "абсолютно успешными". Ранее Трамп заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации журнала Atlantic. Редактор журнала Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.

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сша, йемен, дональд трамп