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Трамп назвал утечку с планами ударов по Йемену "незначительным сбоем" - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Трамп назвал утечку с планами ударов по Йемену "незначительным сбоем"
Трамп назвал утечку с планами ударов по Йемену "незначительным сбоем" - 25.03.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал утечку с планами ударов по Йемену "незначительным сбоем"
Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет доверие к помощнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, несмотря на утечку информации из закрытого чата... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T16:31+0300
2025-03-25T16:31+0300
политика
сша
йемен
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет доверие к помощнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, несмотря на утечку информации из закрытого чата чиновников в мессенджере Signal, а сам инцидент рассматривает как "несущественный сбой", сообщает во вторник телеканал NBC. "Майкл Уолтц извлёк урок, и он хороший человек", – сказал Трамп в краткой беседе с корреспондентом телеканала. Глава государства также назвал произошедшее "единственным сбоем за два месяца", который "не оказал существенного влияния". По словам президента, присутствие журналиста Джеффри Голдберга в чате "никак не повлияло" на результат операции, а сами удары по Йемену были "абсолютно успешными". Ранее Трамп заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации журнала Atlantic. Редактор журнала Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
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сша, йемен, дональд трамп
Политика, США, ЙЕМЕН, Дональд Трамп
16:31 25.03.2025
 
Трамп назвал утечку с планами ударов по Йемену "незначительным сбоем"

NBC: Трамп назвал утечку с планами ударов по Йемену "незначительным сбоем"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет доверие к помощнику по нацбезопасности Майку Уолтцу, несмотря на утечку информации из закрытого чата чиновников в мессенджере Signal, а сам инцидент рассматривает как "несущественный сбой", сообщает во вторник телеканал NBC.
"Майкл Уолтц извлёк урок, и он хороший человек", – сказал Трамп в краткой беседе с корреспондентом телеканала.
Глава государства также назвал произошедшее "единственным сбоем за два месяца", который "не оказал существенного влияния". По словам президента, присутствие журналиста Джеффри Голдберга в чате "никак не повлияло" на результат операции, а сами удары по Йемену были "абсолютно успешными".
Ранее Трамп заявил, что "ничего не знает" о скандальной публикации журнала Atlantic. Редактор журнала Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца.
Флаги США и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
СМИ рассказали о реакции в Европе на утечку переписки чиновников США
16:00
 
ПолитикаСШАЙЕМЕНДональд Трамп
 
 
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