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ЦБ и Минфин оценили идею ограничить выдачу онлайн-кредитов
ЦБ и Минфин оценили идею ограничить выдачу онлайн-кредитов - 25.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ и Минфин оценили идею ограничить выдачу онлайн-кредитов
Банк России и Минфин РФ считают, что ограничение до 100 тысяч рублей суммы потребительского кредита при его выдаче онлайн снизит доступность займов и финансовых | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T01:20+0300
2025-03-25T01:20+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Банк России и Минфин РФ считают, что ограничение до 100 тысяч рублей суммы потребительского кредита при его выдаче онлайн снизит доступность займов и финансовых услуг для граждан РФ, а также ограничит права и возможности заемщиков и кредиторов, говорится в отзывах ведомств на законопроект сенатора Айрата Гибатдинова (копии документов есть в распоряжении РИА Новости).
Ранее Гибатдинов отправлял в кабмин на отзыв законопроект, которым предлагается ограничить до 100 тысяч рублей сумму потребительского кредита при его выдаче онлайн.
"Законопроектом предлагается ограничить выдачу онлайн-кредитов (займов) гражданам в размере, превышающем 100 тысяч рублей, в целях предотвращения хищений в крупном и особо крупном размере в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в мобильных приложениях финансовых организаций. Вместе с тем полагаем, что введение предлагаемых законопроектом мер ограничит права и возможности заемщиков и кредиторов, что приведет к снижению доступности кредитов (займов) и финансовых услуг для всех категорий населения", - говорится в ответе Минфина на запрос Гибатдинова за подписью замглавы министерства Ивана Чебескова.
Первый зампредседателя Банка России Дмитрий Тулин в своем ответе также подчеркнул, что предложенная сенатором законодательная инициатива также "необоснованно ограничивает права заемщиков и кредиторов". Он также добавил, что законопроект Гибатдинова не решает проблему кредитного мошенничества, так как "не исключаются ситуации, когда заемщик, находящийся под влиянием злоумышленника, заключает кредитный договор в банке, сразу же получает наличные денежные средства и передает их преступникам".
"Дополнительно информируем, что 19.08.2024 на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещен доклад для общественных консультаций "Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025-2027 годы". С учетом данного доклада рассматривается введение ограничения на количество одновременно действующих отдельных потребительских займов у одного гражданина", - напомнили в ЦБ.
Первый зампредседателя ЦБ РФ также добавил, что Банк России "крайне обеспокоен" действиями мошенников, которые осуществляют хищение денежных средств.
"Вместе с тем полагаем необходимым соблюдение баланса интересов сторон-участников рынка финансовых услуг", - констатировал Тулин.
В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов отметил, что будет продолжать работу и консультации по данному законопроекту. Он также не исключил, что соответствующая инициатива будет внесена в Госдуму на рассмотрение в ближайшее время.
"Не согласен с тем, что введение предлагаемых мер может снизить доступность кредитов и финансовых услуг для населения. Интересы банковских организаций не должны быть выше интересов людей", - констатировал политик.
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финансы, банки, россия, рф, москва, дмитрий тулин, банк россия, банк россии, минфин
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Дмитрий Тулин, банк Россия, Банк России, Минфин
ЦБ и Минфин оценили идею ограничить выдачу онлайн-кредитов
ЦБ и Минфин: ограничение до 100 тысяч рублей суммы кредита снизит доступность кредитов
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Банк России и Минфин РФ считают, что ограничение до 100 тысяч рублей суммы потребительского кредита при его выдаче онлайн снизит доступность займов и финансовых услуг для граждан РФ, а также ограничит права и возможности заемщиков и кредиторов, говорится в отзывах ведомств на законопроект сенатора Айрата Гибатдинова (копии документов есть в распоряжении РИА Новости).
Ранее Гибатдинов отправлял в кабмин на отзыв законопроект, которым предлагается ограничить до 100 тысяч рублей сумму потребительского кредита при его выдаче онлайн.
"Законопроектом предлагается ограничить выдачу онлайн-кредитов (займов) гражданам в размере, превышающем 100 тысяч рублей, в целях предотвращения хищений в крупном и особо крупном размере в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в мобильных приложениях финансовых организаций. Вместе с тем полагаем, что введение предлагаемых законопроектом мер ограничит права и возможности заемщиков и кредиторов, что приведет к снижению доступности кредитов (займов) и финансовых услуг для всех категорий населения", - говорится в ответе Минфина на запрос Гибатдинова за подписью замглавы министерства Ивана Чебескова.
Первый зампредседателя Банка России Дмитрий Тулин в своем ответе также подчеркнул, что предложенная сенатором законодательная инициатива также "необоснованно ограничивает права заемщиков и кредиторов". Он также добавил, что законопроект Гибатдинова не решает проблему кредитного мошенничества, так как "не исключаются ситуации, когда заемщик, находящийся под влиянием злоумышленника, заключает кредитный договор в банке, сразу же получает наличные денежные средства и передает их преступникам".
"Дополнительно информируем, что 19.08.2024 на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещен доклад для общественных консультаций "Перспективные направления развития рынка микрофинансовых организаций на 2025-2027 годы". С учетом данного доклада рассматривается введение ограничения на количество одновременно действующих отдельных потребительских займов у одного гражданина", - напомнили в ЦБ.
Первый зампредседателя ЦБ РФ также добавил, что Банк России "крайне обеспокоен" действиями мошенников, которые осуществляют хищение денежных средств.
"Вместе с тем полагаем необходимым соблюдение баланса интересов сторон-участников рынка финансовых услуг", - констатировал Тулин.
В беседе с РИА Новости сенатор Гибатдинов отметил, что будет продолжать работу и консультации по данному законопроекту. Он также не исключил, что соответствующая инициатива будет внесена в Госдуму на рассмотрение в ближайшее время.
"Не согласен с тем, что введение предлагаемых мер может снизить доступность кредитов и финансовых услуг для населения. Интересы банковских организаций не должны быть выше интересов людей", - констатировал политик.