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Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон на Алтае
Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон на Алтае - 25.03.2025, ПРАЙМ
Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон на Алтае
Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T07:53+0300
2025-03-25T07:53+0300
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БАРНАУЛ, 25 мар – ПРАЙМ. Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Про открытие туристического сезона в этом году можете забыть", - приводятся в сообщении слова главы региона Андрея Турчака, которые он сказал в ходе заседания регионального правительства, обращаясь к тем, кто не подал заявления на земельную амнистию.
По словам главы республики, в ходе первого этапа земельной амнистии собрано почти 3 тысячи заявлений от 1,7 тысячи уникальных владельцев.
"По предварительным данным, таких нарушителей (не подавших документы на земельную амнистию - ред.) около 700. Это владельцы туробъектов из числа тех, кто ранее был выявлен Росреестром и ФНС в качестве нарушителей", - добавляется в сообщении.
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бизнес, андрей турчак, росреестр, фнс россии, фнс
Бизнес, Экономика, Андрей Турчак, Росреестр, ФНС России, ФНС
Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон на Алтае
Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон в Республике Алтай
БАРНАУЛ, 25 мар – ПРАЙМ. Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Про открытие туристического сезона в этом году можете забыть", - приводятся в сообщении слова главы региона Андрея Турчака, которые он сказал в ходе заседания регионального правительства, обращаясь к тем, кто не подал заявления на земельную амнистию.
По словам главы республики, в ходе первого этапа земельной амнистии собрано почти 3 тысячи заявлений от 1,7 тысячи уникальных владельцев.
"По предварительным данным, таких нарушителей (не подавших документы на земельную амнистию - ред.) около 700. Это владельцы туробъектов из числа тех, кто ранее был выявлен Росреестром и ФНС в качестве нарушителей", - добавляется в сообщении.