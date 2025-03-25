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Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон на Алтае - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон на Алтае
Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон на Алтае - 25.03.2025, ПРАЙМ
Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон на Алтае
Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T07:53+0300
2025-03-25T07:53+0300
бизнес
экономика
андрей турчак
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фнс
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БАРНАУЛ, 25 мар – ПРАЙМ. Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Про открытие туристического сезона в этом году можете забыть", - приводятся в сообщении слова главы региона Андрея Турчака, которые он сказал в ходе заседания регионального правительства, обращаясь к тем, кто не подал заявления на земельную амнистию. По словам главы республики, в ходе первого этапа земельной амнистии собрано почти 3 тысячи заявлений от 1,7 тысячи уникальных владельцев. "По предварительным данным, таких нарушителей (не подавших документы на земельную амнистию - ред.) около 700. Это владельцы туробъектов из числа тех, кто ранее был выявлен Росреестром и ФНС в качестве нарушителей", - добавляется в сообщении.
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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бизнес, андрей турчак, росреестр, фнс россии, фнс
Бизнес, Экономика, Андрей Турчак, Росреестр, ФНС России, ФНС
07:53 25.03.2025
 
Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон на Алтае

Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон в Республике Алтай

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БАРНАУЛ, 25 мар – ПРАЙМ. Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Про открытие туристического сезона в этом году можете забыть", - приводятся в сообщении слова главы региона Андрея Турчака, которые он сказал в ходе заседания регионального правительства, обращаясь к тем, кто не подал заявления на земельную амнистию.
По словам главы республики, в ходе первого этапа земельной амнистии собрано почти 3 тысячи заявлений от 1,7 тысячи уникальных владельцев.
"По предварительным данным, таких нарушителей (не подавших документы на земельную амнистию - ред.) около 700. Это владельцы туробъектов из числа тех, кто ранее был выявлен Росреестром и ФНС в качестве нарушителей", - добавляется в сообщении.
 
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