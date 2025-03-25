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Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон на Алтае

Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон на Алтае - 25.03.2025, ПРАЙМ

Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон на Алтае

Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T07:53+0300

2025-03-25T07:53+0300

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БАРНАУЛ, 25 мар – ПРАЙМ. Около 700 туробъектов не смогут открыть новый сезон в Республике Алтай, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Про открытие туристического сезона в этом году можете забыть", - приводятся в сообщении слова главы региона Андрея Турчака, которые он сказал в ходе заседания регионального правительства, обращаясь к тем, кто не подал заявления на земельную амнистию. По словам главы республики, в ходе первого этапа земельной амнистии собрано почти 3 тысячи заявлений от 1,7 тысячи уникальных владельцев. "По предварительным данным, таких нарушителей (не подавших документы на земельную амнистию - ред.) около 700. Это владельцы туробъектов из числа тех, кто ранее был выявлен Росреестром и ФНС в качестве нарушителей", - добавляется в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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