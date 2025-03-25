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Эксперт назвал причину снижения поставок угля из России в Китай - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперт назвал причину снижения поставок угля из России в Китай
Эксперт назвал причину снижения поставок угля из России в Китай - 25.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал причину снижения поставок угля из России в Китай
Снижение поставок российского угля в Китай носит, в том числе, сезонный характер; в ближайшие два месяца его закупки могут сократиться до 150 тысяч тонн в... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T14:36+0300
2025-03-25T14:36+0300
экономика
россия
китай
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Снижение поставок российского угля в Китай носит, в том числе, сезонный характер; в ближайшие два месяца его закупки могут сократиться до 150 тысяч тонн в неделю на фоне накопленных запасов в КНР и окончания холодного времени года, такое мнение РИА Новости выразил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Отгрузка российского энергетического угля в Китай морем за две декады марта упала на 49% в годовом выражении, привела ранее во вторник данные Kpler газета "Коммерсант". В этот период РФ в среднем еженедельно отгружала в КНР морским транспортом 251 тысяч тонн против 534 тысяч годом ранее. Кроме того, недельные морские поставки в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в марте снизились примерно на 6% год к году, до 614 тысяч тонн, но выросли месяц к месяцу. "Спад ввоза российского угля в Китай явно имеет сезонный характер, связанный с окончанием холодного времени года, а также связан с большими объемами накопленных запасов в стране. К тому же КНР приобретает уголь не только в России, у него диверсифицированная структура закупок, и наверняка он их сейчас тоже снижает, - говорит Хазанов. "Исходя из изложенного, экспорт из нашей страны к соседу может упасть до 150 тысяч тонн в неделю", - добавил аналитик, отвечая на вопрос о том, какой объем отгрузки энергетического угля ожидается в оставшиеся месяцы весны. По его мнению, в качестве альтернативных маршрутов для РФ могут рассматриваться Индия, Бангладеш, Таиланд, Пакистан. Однако отечественные угольные компании уже направляют туда поставки, которые по отдельности или в сумме вряд ли могут сравняться со сбытом в КНР, отметил эксперт. "Во-первых, они тоже приобретают уголь со всего мира, во-вторых, холодный сезон в них идет к финалу, и спрос с их стороны тоже упадет. Фьючерсы на уголь, стоившие 117,14 доллара за тонну, сейчас находятся в районе 96,9 доллара, и, скорей всего, в ближайшее время могут достигнуть 90 долларов", - уточнил он. Российские угольные предприятия на фоне санкций столкнулись с потерей рынков, увеличением затрат и ростом логистических расходов, заявлял губернатор крупнейшего угольного региона - Кузбасса Илья Середюк. По данным Росстата, доля убыточных угольных компаний в январе-ноябре 2024 года составила 53,3%. Экспорт угля из РФ по итогам прошлого года снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, следовало из авторской статьи вице-премьера России Александра Новака для журнала "Энергетическая политика", опубликованной в январе.
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россия, китай
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ
14:36 25.03.2025
 
Эксперт назвал причину снижения поставок угля из России в Китай

Эксперт Хазанов: снижение поставок угля из России в КНР имеет сезонный характер

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Снижение поставок российского угля в Китай носит, в том числе, сезонный характер; в ближайшие два месяца его закупки могут сократиться до 150 тысяч тонн в неделю на фоне накопленных запасов в КНР и окончания холодного времени года, такое мнение РИА Новости выразил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Отгрузка российского энергетического угля в Китай морем за две декады марта упала на 49% в годовом выражении, привела ранее во вторник данные Kpler газета "Коммерсант". В этот период РФ в среднем еженедельно отгружала в КНР морским транспортом 251 тысяч тонн против 534 тысяч годом ранее. Кроме того, недельные морские поставки в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в марте снизились примерно на 6% год к году, до 614 тысяч тонн, но выросли месяц к месяцу.
"Спад ввоза российского угля в Китай явно имеет сезонный характер, связанный с окончанием холодного времени года, а также связан с большими объемами накопленных запасов в стране. К тому же КНР приобретает уголь не только в России, у него диверсифицированная структура закупок, и наверняка он их сейчас тоже снижает, - говорит Хазанов.
"Исходя из изложенного, экспорт из нашей страны к соседу может упасть до 150 тысяч тонн в неделю", - добавил аналитик, отвечая на вопрос о том, какой объем отгрузки энергетического угля ожидается в оставшиеся месяцы весны.
По его мнению, в качестве альтернативных маршрутов для РФ могут рассматриваться Индия, Бангладеш, Таиланд, Пакистан. Однако отечественные угольные компании уже направляют туда поставки, которые по отдельности или в сумме вряд ли могут сравняться со сбытом в КНР, отметил эксперт.
"Во-первых, они тоже приобретают уголь со всего мира, во-вторых, холодный сезон в них идет к финалу, и спрос с их стороны тоже упадет. Фьючерсы на уголь, стоившие 117,14 доллара за тонну, сейчас находятся в районе 96,9 доллара, и, скорей всего, в ближайшее время могут достигнуть 90 долларов", - уточнил он.
Российские угольные предприятия на фоне санкций столкнулись с потерей рынков, увеличением затрат и ростом логистических расходов, заявлял губернатор крупнейшего угольного региона - Кузбасса Илья Середюк. По данным Росстата, доля убыточных угольных компаний в январе-ноябре 2024 года составила 53,3%. Экспорт угля из РФ по итогам прошлого года снизился на 7,8% и составил 196,2 миллиона тонн, следовало из авторской статьи вице-премьера России Александра Новака для журнала "Энергетическая политика", опубликованной в январе.
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