https://1prime.ru/20250325/ugroza-856095590.html

СМИ назвали основную угрозу кибербезопасности США

СМИ назвали основную угрозу кибербезопасности США - 25.03.2025, ПРАЙМ

СМИ назвали основную угрозу кибербезопасности США

Основную угрозу кибербезопасности Соединенных Штатов сегодня представляют не иностранные хакеры, а собственные чиновники и сотрудники, допускающие утечку... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T17:58+0300

2025-03-25T17:58+0300

2025-03-25T17:58+0300

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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Основную угрозу кибербезопасности Соединенных Штатов сегодня представляют не иностранные хакеры, а собственные чиновники и сотрудники, допускающие утечку секретной информации по неосторожности, сообщает портал Axios. Ранее редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг утверждал, что 11 марта он получил запрос на соединение в мессенджере Signal, в результате чего журналист попал в чат для обсуждения ударов по правящему на севере Йемена движению "Ансар Алла" (хуситам). По словам Голдберга, в группе под названием "Хуситы ПК тесная группа" проходила "увлекательная политическая дискуссия" с участием аккаунтов под именами вице-президента США Джей Ди Вэнса, главы Пентагона Питера Хегсета и советника Белого дома по нацбезопасности Майка Уолтца. "Наибольшая киберугроза для Америки больше не в том, что китайские или российские шпионы скрытно проникают в правительственные системы. Это высокопоставленные чиновники, которые по небрежности раскрывают или получают доступ к секретным данным", — отмечает издание. Как подчеркивает портал, использование зашифрованных приложений вроде Signal хоть и кажется надежным, но на деле при недостаточной защите аккаунта становится уязвимым. Axios указывает, что именно стремление к высокой скорости и удобству может разрушать отлаженные и важные системы безопасности, которые в прошлом обеспечивали надежную защиту информации. Также в публикации говорится, что многие процедуры и регламенты, которые новая администрация считает "неэффективными", на деле служат критически важной защитой секретных данных. "Если чиновники продолжат обсуждать военные планы в Signal, они могут непреднамеренно открыть их для чужих глаз — даже если случайно не добавят в чат журналиста", — резюмирует Axios.

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технологии, сша