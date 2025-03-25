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Разведка США оценила уровень угрозы со стороны России - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Разведка США оценила уровень угрозы со стороны России
Разведка США оценила уровень угрозы со стороны России - 25.03.2025, ПРАЙМ
Разведка США оценила уровень угрозы со стороны России
США считают, что Россия останется устойчивой угрозой для интересов США в долгосрочное перспективе вне зависимости от итогов украинского конфликта, говорится в... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T18:29+0300
2025-03-25T18:42+0300
политика
сша
разведка
россия
угроза
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ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. США считают, что Россия останется устойчивой угрозой для интересов США в долгосрочное перспективе вне зависимости от итогов украинского конфликта, говорится в представленном во вторник ежегодном докладе американской разведки о глобальных угрозах. "Независимо от того, как и когда закончится война на Украине, нынешние геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции в России подчеркивают ее устойчивость. Россия в долгосрочной перспективе продолжит представлять потенциальную угрозу глобальному присутствию и интересам США", - отмечается в документе.
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сша, разведка, россия, угроза
Политика, США, разведка, РОССИЯ, угроза
18:29 25.03.2025 (обновлено: 18:42 25.03.2025)
 
Разведка США оценила уровень угрозы со стороны России

Разведка США: Россия останется устойчивой угрозой интересам Вашингтона

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВоенный парад, посвященный Дню Победы
Военный парад, посвященный Дню Победы - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. США считают, что Россия останется устойчивой угрозой для интересов США в долгосрочное перспективе вне зависимости от итогов украинского конфликта, говорится в представленном во вторник ежегодном докладе американской разведки о глобальных угрозах.
"Независимо от того, как и когда закончится война на Украине, нынешние геополитические, экономические, военные и внутриполитические тенденции в России подчеркивают ее устойчивость. Россия в долгосрочной перспективе продолжит представлять потенциальную угрозу глобальному присутствию и интересам США", - отмечается в документе.
Киев, Украина
"Вызов брошен". В США предупредили Украину о внутренней угрозе
22 марта, 21:36
 
ПолитикаСШАразведкаРОССИЯугроза
 
 
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