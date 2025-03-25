https://1prime.ru/20250325/ukraina-856086480.html

Глава МИД Украины вновь не пришел в Раду для отчета о переговорах

Глава МИД Украины вновь не пришел в Раду для отчета о переговорах - 25.03.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Украины вновь не пришел в Раду для отчета о переговорах

Министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу опять вызвали в Раду для отчета о ходе переговоров, сообщил украинский депутат от партии "Европейская... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T14:20+0300

2025-03-25T14:20+0300

2025-03-25T14:20+0300

политика

украина

мид

андрей сибига

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу опять вызвали в Раду для отчета о ходе переговоров, сообщил украинский депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Ранее партия экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" потребовала немедленной встречи с Владимиром Зеленским и отчета главы МИД Андрея Сибиги о возможной передаче украинских АЭС в собственность США. "Только что спросил о Сибиге. На прошлой сессионной неделе по моему предложению вызывали Сибигу в Раду. Он не пришел, потому что у него были встречи. Уже две недели продолжаются эти встречи. Когда же министр все же придет в парламент и доложит по результатам переговоров? Почему же мы обо всем узнаем из СМИ", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале Гончаренко*. Позднее Гончаренко* написал, что спикер Рады Руслан Стефанчук пообещал ему, что Сибига появится в парламенте на этой неделе. Точной даты не сообщается. Очередной раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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украина, мид, андрей сибига