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Нацбанк Украины не будет рассчитывать курс гривны к российскому рублю - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Нацбанк Украины не будет рассчитывать курс гривны к российскому рублю
Нацбанк Украины не будет рассчитывать курс гривны к российскому рублю - 25.03.2025, ПРАЙМ
Нацбанк Украины не будет рассчитывать курс гривны к российскому рублю
Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что с 31 марта перестает рассчитывать официальный курс гривны к 15 валютам, в том числе российскому и белорусскому... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T17:46+0300
2025-03-25T17:46+0300
экономика
рынки
финансы
нацбанк
украина
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что с 31 марта перестает рассчитывать официальный курс гривны к 15 валютам, в том числе российскому и белорусскому рублям. "Не будет рассчитываться официальный курс гривны к таким валютам: российский рубль, белорусский рубль, бразильский реал, армянский драм, доминиканское песо, иракский динар, иранский риал, ливийский динар, марокканский дирхам, новый тайваньский доллар, пакистанская рупия, сом, сомони, туркменский новый манат и узбекский сум",- говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка. По информации регулятора, изменения начнут действовать с 31 марта. Перечень иностранных валют для ежедневного установления официального курса гривны будет включать 41 валюту.
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рынки, финансы, нацбанк, украина
Экономика, Рынки, Финансы, Нацбанк, УКРАИНА
17:46 25.03.2025
 
Нацбанк Украины не будет рассчитывать курс гривны к российскому рублю

Нацбанк Украины не будет рассчитывать курс гривны к 15 валютам, в том числе рублю

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Национальный банк Украины (НБУ) сообщил, что с 31 марта перестает рассчитывать официальный курс гривны к 15 валютам, в том числе российскому и белорусскому рублям.
"Не будет рассчитываться официальный курс гривны к таким валютам: российский рубль, белорусский рубль, бразильский реал, армянский драм, доминиканское песо, иракский динар, иранский риал, ливийский динар, марокканский дирхам, новый тайваньский доллар, пакистанская рупия, сом, сомони, туркменский новый манат и узбекский сум",- говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка.
По информации регулятора, изменения начнут действовать с 31 марта. Перечень иностранных валют для ежедневного установления официального курса гривны будет включать 41 валюту.
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