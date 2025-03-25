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Фондовые индексы США растут после выхода макроэкономических данных - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Фондовые индексы США растут после выхода макроэкономических данных
Фондовые индексы США растут после выхода макроэкономических данных - 25.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы США растут после выхода макроэкономических данных
Основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник преимущественно растут после публикации макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T17:27+0300
2025-03-25T17:27+0300
экономика
рынки
индексы
сша
уолл-стрит
индексы уолл-стрит
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник преимущественно растут после публикации макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.21 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,05%, до 42 562,29 пункта; индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite поднимается на 0,19%, до 18 223,25 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,13%, до 5 775,05 пункта. Индекс доверия потребителей в США сократился до 92,9 пункта с пересмотренного показателя февраля в 100,1 пункта, что оказалось ниже ожиданий аналитиков. Кроме того, индекс экономических ожиданий уменьшился до 65,2 пункта с пересмотренного значения февраля, показатель стал минимальным за 12 лет. А продажи новых домов в США в феврале увеличились на 1,8% по сравнению с пересмотренным значением января - до 676 тысяч, аналитики ждали показатель на уровне 680 тысяч. Рынки продолжают находиться в ожидании введения США пошлин в отношении определенных товаров из ряда стран, которое запланировано на 2 апреля. Ранее газета Wall Street Journal со сообщала, что импортные пошлины со стороны США на товары таких секторов, как автомобилестроение, фармацевтика и полупроводники, вероятно, отложены.
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рынки, индексы, сша, уолл-стрит, индексы уолл-стрит
Экономика, Рынки, Индексы, США, Уолл-стрит, индексы Уолл-стрит
17:27 25.03.2025
 
Фондовые индексы США растут после выхода макроэкономических данных

Фондовые индексы Уолл-стрит преимущественно растут во вторник

© Unsplash/Harri PУолл стрит, Нью-Йорк, США
Уолл стрит, Нью-Йорк, США
© Unsplash/Harri P
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит во вторник преимущественно растут после публикации макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.21 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,05%, до 42 562,29 пункта; индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite поднимается на 0,19%, до 18 223,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,13%, до 5 775,05 пункта.
Индекс доверия потребителей в США сократился до 92,9 пункта с пересмотренного показателя февраля в 100,1 пункта, что оказалось ниже ожиданий аналитиков. Кроме того, индекс экономических ожиданий уменьшился до 65,2 пункта с пересмотренного значения февраля, показатель стал минимальным за 12 лет.
А продажи новых домов в США в феврале увеличились на 1,8% по сравнению с пересмотренным значением января - до 676 тысяч, аналитики ждали показатель на уровне 680 тысяч.
Рынки продолжают находиться в ожидании введения США пошлин в отношении определенных товаров из ряда стран, которое запланировано на 2 апреля. Ранее газета Wall Street Journal со сообщала, что импортные пошлины со стороны США на товары таких секторов, как автомобилестроение, фармацевтика и полупроводники, вероятно, отложены.
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Фьючерсы Уолл-стрит слабо растут в ожидании импортных пошлин со стороны США
14:59
 
ЭкономикаРынкиИндексыСШАУолл-стритиндексы Уолл-стрит
 
 
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