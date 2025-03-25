https://1prime.ru/20250325/uoltts-856079495.html

"Не выживет". На Западе раскрыли планы Трампа после скандала с чатом

"Не выживет". На Западе раскрыли планы Трампа после скандала с чатом - 25.03.2025, ПРАЙМ

"Не выживет". На Западе раскрыли планы Трампа после скандала с чатом

Помощника главы Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца могут отправить в отставку на фоне инцидента с утечкой данных об ударах по Йемену из чата... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T10:58+0300

2025-03-25T10:58+0300

2025-03-25T10:58+0300

политика

сша

дональд трамп

майкл уолтц

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Помощника главы Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца могут отправить в отставку на фоне инцидента с утечкой данных об ударах по Йемену из чата высокопоставленных американских чиновников. Об этом сообщает газета Politico.Согласно материалу, Дональд Трамп намерен принять решение в ближайшие дни. В настоящее время он наблюдает за ситуацией. Тем не менее, в администрации президента ведутся активные дискуссии по поводу будущего Уолтца."Половина из них говорят, что он никогда не "выживет", — сказано в тексте материала.Редактор издания Atlantic Джеффри Голдберг ранее написал, что американские чиновники случайно включили его в чат, где обсуждались военные операции против Хуситов в Йемене. Однако министр обороны США Питер Хегсет заявил, что военные планы не обсуждались в этом чате.

https://1prime.ru/20250323/uregulirovanie-856029580.html

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сша, дональд трамп, майкл уолтц