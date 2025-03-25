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"Не выживет". На Западе раскрыли планы Трампа после скандала с чатом - 25.03.2025, ПРАЙМ
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"Не выживет". На Западе раскрыли планы Трампа после скандала с чатом
"Не выживет". На Западе раскрыли планы Трампа после скандала с чатом - 25.03.2025, ПРАЙМ
"Не выживет". На Западе раскрыли планы Трампа после скандала с чатом
Помощника главы Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца могут отправить в отставку на фоне инцидента с утечкой данных об ударах по Йемену из чата... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T10:58+0300
2025-03-25T10:58+0300
политика
сша
дональд трамп
майкл уолтц
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Помощника главы Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца могут отправить в отставку на фоне инцидента с утечкой данных об ударах по Йемену из чата высокопоставленных американских чиновников. Об этом сообщает газета Politico.Согласно материалу, Дональд Трамп намерен принять решение в ближайшие дни. В настоящее время он наблюдает за ситуацией. Тем не менее, в администрации президента ведутся активные дискуссии по поводу будущего Уолтца."Половина из них говорят, что он никогда не "выживет", — сказано в тексте материала.Редактор издания Atlantic Джеффри Голдберг ранее написал, что американские чиновники случайно включили его в чат, где обсуждались военные операции против Хуситов в Йемене. Однако министр обороны США Питер Хегсет заявил, что военные планы не обсуждались в этом чате.
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сша, дональд трамп, майкл уолтц
Политика, США, Дональд Трамп, Майкл Уолтц
10:58 25.03.2025
 
"Не выживет". На Западе раскрыли планы Трампа после скандала с чатом

Politico: Уолтцу грозит отставка после утечки в чат данных об ударах по Йемену

© Фото : Official White House/Joyce N. BoghosianПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© Фото : Official White House/Joyce N. Boghosian
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Помощника главы Белого дома по национальной безопасности Майка Уолтца могут отправить в отставку на фоне инцидента с утечкой данных об ударах по Йемену из чата высокопоставленных американских чиновников. Об этом сообщает газета Politico.
Согласно материалу, Дональд Трамп намерен принять решение в ближайшие дни. В настоящее время он наблюдает за ситуацией. Тем не менее, в администрации президента ведутся активные дискуссии по поводу будущего Уолтца.
"Половина из них говорят, что он никогда не "выживет", — сказано в тексте материала.
Редактор издания Atlantic Джеффри Голдберг ранее написал, что американские чиновники случайно включили его в чат, где обсуждались военные операции против Хуситов в Йемене. Однако министр обороны США Питер Хегсет заявил, что военные планы не обсуждались в этом чате.
Марко Рубио и Майк Уолтц на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2025
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ПолитикаСШАДональд ТрампМайкл Уолтц
 
 
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