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Венесуэла обвинила США в нарушении ГАТТ и учредительного соглашения ВТО

Венесуэла обвинила США в нарушении ГАТТ и учредительного соглашения ВТО - 25.03.2025, ПРАЙМ

Венесуэла обвинила США в нарушении ГАТТ и учредительного соглашения ВТО

Установление вторичных 25-процентных пошлин со стороны США в отношении стран, торгующих углеводородами с Венесуэлой, грубо нарушает Генеральное соглашение по... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T00:35+0300

2025-03-25T00:35+0300

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МЕХИКО, 25 мар - ПРАЙМ. Установление вторичных 25-процентных пошлин со стороны США в отношении стран, торгующих углеводородами с Венесуэлой, грубо нарушает Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) и учредительное соглашение ВТО, заявило министерство иностранных дел южноамериканской страны. "Соединенные Штаты грубо нарушают правила международной торговли, в частности принцип наибольшего благоприятствования (статья I ГАТТ 1994 года), запрещающий дискриминацию между торговыми партнерами, и запрет количественных ограничений (статья XI ГАТТ 1994 года), препятствующий установлению скрытых торговых барьеров", - говорится в заявлении правительства Венесуэлы, которое опубликовал в Telegram-канале глава МИД Иван Хиль. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении третьих стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы, на фоне того, что Каракас якобы скрыто посылал в США преступников. В Каракасе отметили, что помимо ГАТТ, действия Вашингтона нарушают принцип недискриминации и справедливого обращения, закрепленный в Марракешском соглашении об учреждении Всемирной торговой организации. "Эти правила были созданы именно для того, чтобы не дать одной стране использовать торговлю в качестве орудия политического давления на другие. Венесуэла предпримет все необходимые действия в международных организациях, чтобы отстаивать свои права и осуждать это новое нарушение мирового экономического порядка", - сказано в тексте заявления.

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мировая экономика, венесуэла, сша, вашингтон, дональд трамп, вто, мид