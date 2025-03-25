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Вэнс заявил, что "проверит безопасность" Гренландии

Вэнс заявил, что "проверит безопасность" Гренландии - 25.03.2025, ПРАЙМ

Вэнс заявил, что "проверит безопасность" Гренландии

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что в ближайшую пятницу прибудет в Гренландию с целью посетить расположенных там американских военных и проверить... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T23:09+0300

2025-03-25T23:09+0300

2025-03-25T23:09+0300

политика

джей ди вэнс

гренландия

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ВАШИНГТОН, 25 мар - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что в ближайшую пятницу прибудет в Гренландию с целью посетить расположенных там американских военных и проверить безопасность острова. "Так много волнения вокруг визита Уши (вторая леди США - ред.) в Гренландию в эту пятницу, что я решил, что не хочу, чтобы она развлекалась одна, и поэтому я собираюсь присоединиться к ней", - сообщил он в видеообращении, опубликованном в социальной сети Х. Вэнс отметил, что, в частности, намерен посетить расположенных на острове американских военнослужащих, а также "проверить, что происходит с безопасностью в Гренландии". "Много других стран угрожают Гренландии, угрожают использовать ее территории и ее водные пути, чтобы угрожать Соединенным Штатам, Канаде и народу Гренландии. Поэтому мы проверим, как там обстоят дела", - добавил вице-президент.

https://1prime.ru/20250313/grenlandiya-855766639.html

гренландия

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джей ди вэнс, гренландия