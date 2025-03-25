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Крым предложили сделать площадкой для онлайн-торговли вином - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Крым предложили сделать площадкой для онлайн-торговли вином
Крым предложили сделать площадкой для онлайн-торговли вином - 25.03.2025, ПРАЙМ
Крым предложили сделать площадкой для онлайн-торговли вином
Крым может стать экспериментальной площадкой для интернет-торговли вином, все возможности для этого есть, соответствующая инициатива подготовлена, сообщил РИА... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T08:52+0300
2025-03-25T08:52+0300
экономика
бизнес
крым
севастополь
россия
вино
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – ПРАЙМ. Крым может стать экспериментальной площадкой для интернет-торговли вином, все возможности для этого есть, соответствующая инициатива подготовлена, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев. Ранее статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что в правительстве нет единой позиции по запуску в России онлайн-торговли вином, точки зрения разные. Речь идет о законопроекте, который предполагал эксперимент по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России". Эксперимент планировалось запустить с 1 ноября 2023 года в Москве и Московской области. "Ассоциация виноградарей и виноделов Севастополя подготовила инициативу по объявлению Республики Крым и Севастополя экспериментальной площадкой для интернет-торговли вином. Все возможности у региона для этого есть. Нужна только правовая база", - сказал Николаев. По его словам, нет способа продажи более контролируемого, чем через интернет. "Как вариант, одно из требований - должна быть привязка аккаунта покупателя к "Госуслугам". Заказы можно принимать на специализированных маркетплейсах, а поставки идут уже через пункты выдачи товара – партнерские магазины с лицензией на продажу алкоголя. А если можно будет доставлять прямо на дом, малые виноделы Крыма и Севастополя и бюджеты двух субъектов, скажут огромное спасибо", - отметил Николаев.
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бизнес, крым, севастополь, россия, вино
Экономика, Бизнес, КРЫМ, СЕВАСТОПОЛЬ, РОССИЯ, вино
08:52 25.03.2025
 
Крым предложили сделать площадкой для онлайн-торговли вином

Николаев: готовы инициативы для объявления Крыма площадкой для онлайн-торговли вином

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк*Винодельческий завод "Массандра" в Крыму
*Винодельческий завод Массандра в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – ПРАЙМ. Крым может стать экспериментальной площадкой для интернет-торговли вином, все возможности для этого есть, соответствующая инициатива подготовлена, сообщил РИА Новости член генсовета "Деловой России", сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Олег Николаев.
Ранее статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что в правительстве нет единой позиции по запуску в России онлайн-торговли вином, точки зрения разные. Речь идет о законопроекте, который предполагал эксперимент по онлайн-торговле российским вином с помощью "Почты России". Эксперимент планировалось запустить с 1 ноября 2023 года в Москве и Московской области.
"Ассоциация виноградарей и виноделов Севастополя подготовила инициативу по объявлению Республики Крым и Севастополя экспериментальной площадкой для интернет-торговли вином. Все возможности у региона для этого есть. Нужна только правовая база", - сказал Николаев.
По его словам, нет способа продажи более контролируемого, чем через интернет.
"Как вариант, одно из требований - должна быть привязка аккаунта покупателя к "Госуслугам". Заказы можно принимать на специализированных маркетплейсах, а поставки идут уже через пункты выдачи товара – партнерские магазины с лицензией на продажу алкоголя. А если можно будет доставлять прямо на дом, малые виноделы Крыма и Севастополя и бюджеты двух субъектов, скажут огромное спасибо", - отметил Николаев.
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