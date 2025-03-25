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Минсельхоз поддержал законопроект о квоте на российские вина в ресторанах

Минсельхоз поддержал законопроект о квоте на российские вина в ресторанах - 25.03.2025, ПРАЙМ

Минсельхоз поддержал законопроект о квоте на российские вина в ресторанах

Минсельхоз России поддерживает законопроект об установлении в заведениях общественного питания и розничной торговли доли российского вина не менее 20%, сообщает | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T22:46+0300

2025-03-25T22:46+0300

2025-03-25T22:47+0300

экономика

минсельхоз

российское вино

рестораны

законопроект

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Минсельхоз России поддерживает законопроект об установлении в заведениях общественного питания и розничной торговли доли российского вина не менее 20%, сообщает министерство. Ранее в марте Минпромторг РФ предложил установить долю российского вина в торговых сетях в рамках "российской полки" на уровне 20%. "Минсельхоз России в целом поддерживает проект закона об установлении для предприятий общественного питания и розничной торговли минимальной доли наименований российских вин, игристых вин, крепленых (ликерных) вин в размере не менее 20%", - говорится в сообщении. Отмечается, что за последние годы виноградарство и виноделие в нашей стране стало одной из наиболее активно развивающихся отраслей сельского хозяйства. С каждым годом увеличиваются площади виноградных насаждений, повышается культура виноделия и качество российского вина. На начало 2024 года общая площадь виноградников в стране составила более 105 тысяч гектаров. Более того, сбалансированное развитие отрасли и импортозамещение невозможны без продвижения вина на внутреннем рынке, повышения узнаваемости российских винных брендов у потребителя и винной культуры, подчеркнули в ведомстве. Объем переработки винограда и производства виноматериала в последние годы стабильно растет. Производство виноматериала в 2024 году составило 93,6 миллиона декалитров, что на 26,7% выше показателя предыдущего года, добавили там. Также растут объемы выпуска российского вина. В 2024 году было произведено 51,3 миллиона декалитров, что на 14% больше, чем годом ранее, в том числе тихих вин – 32,6 миллиона декалитров (прирост - 8,6%), игристых вин – 17,6 миллиона декалитров (+24,7%).

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минсельхоз, российское вино, рестораны, законопроект