Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минсельхоз поддержал законопроект о квоте на российские вина в ресторанах - 25.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250325/vino-856100424.html
Минсельхоз поддержал законопроект о квоте на российские вина в ресторанах
Минсельхоз поддержал законопроект о квоте на российские вина в ресторанах - 25.03.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз поддержал законопроект о квоте на российские вина в ресторанах
Минсельхоз России поддерживает законопроект об установлении в заведениях общественного питания и розничной торговли доли российского вина не менее 20%, сообщает | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T22:46+0300
2025-03-25T22:47+0300
экономика
минсельхоз
российское вино
рестораны
законопроект
https://cdnn.1prime.ru/img/82706/44/827064499_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2a7331c67ea259eb6ed2bfa68a6898d0.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Минсельхоз России поддерживает законопроект об установлении в заведениях общественного питания и розничной торговли доли российского вина не менее 20%, сообщает министерство. Ранее в марте Минпромторг РФ предложил установить долю российского вина в торговых сетях в рамках "российской полки" на уровне 20%. "Минсельхоз России в целом поддерживает проект закона об установлении для предприятий общественного питания и розничной торговли минимальной доли наименований российских вин, игристых вин, крепленых (ликерных) вин в размере не менее 20%", - говорится в сообщении. Отмечается, что за последние годы виноградарство и виноделие в нашей стране стало одной из наиболее активно развивающихся отраслей сельского хозяйства. С каждым годом увеличиваются площади виноградных насаждений, повышается культура виноделия и качество российского вина. На начало 2024 года общая площадь виноградников в стране составила более 105 тысяч гектаров. Более того, сбалансированное развитие отрасли и импортозамещение невозможны без продвижения вина на внутреннем рынке, повышения узнаваемости российских винных брендов у потребителя и винной культуры, подчеркнули в ведомстве. Объем переработки винограда и производства виноматериала в последние годы стабильно растет. Производство виноматериала в 2024 году составило 93,6 миллиона декалитров, что на 26,7% выше показателя предыдущего года, добавили там. Также растут объемы выпуска российского вина. В 2024 году было произведено 51,3 миллиона декалитров, что на 14% больше, чем годом ранее, в том числе тихих вин – 32,6 миллиона декалитров (прирост - 8,6%), игристых вин – 17,6 миллиона декалитров (+24,7%).
https://1prime.ru/20250325/rossija-856072394.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82706/44/827064499_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_abca742087de67a820a0d2b03dca3491.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минсельхоз, российское вино, рестораны, законопроект
Экономика, Минсельхоз, российское вино, рестораны, законопроект
22:46 25.03.2025 (обновлено: 22:47 25.03.2025)
 
Минсельхоз поддержал законопроект о квоте на российские вина в ресторанах

Минсельхоз поддержал проект об установлении 20% доли российских вин в ресторанах

© РИА Новости . Александр Поготов | Перейти в медиабанкАлкоголь
Алкоголь - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Александр Поготов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Минсельхоз России поддерживает законопроект об установлении в заведениях общественного питания и розничной торговли доли российского вина не менее 20%, сообщает министерство.
Ранее в марте Минпромторг РФ предложил установить долю российского вина в торговых сетях в рамках "российской полки" на уровне 20%.
"Минсельхоз России в целом поддерживает проект закона об установлении для предприятий общественного питания и розничной торговли минимальной доли наименований российских вин, игристых вин, крепленых (ликерных) вин в размере не менее 20%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за последние годы виноградарство и виноделие в нашей стране стало одной из наиболее активно развивающихся отраслей сельского хозяйства. С каждым годом увеличиваются площади виноградных насаждений, повышается культура виноделия и качество российского вина. На начало 2024 года общая площадь виноградников в стране составила более 105 тысяч гектаров.
%Бутылки с грузинским вином - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Россия начала терять интерес к грузинскому вину
04:15
Более того, сбалансированное развитие отрасли и импортозамещение невозможны без продвижения вина на внутреннем рынке, повышения узнаваемости российских винных брендов у потребителя и винной культуры, подчеркнули в ведомстве.
Объем переработки винограда и производства виноматериала в последние годы стабильно растет. Производство виноматериала в 2024 году составило 93,6 миллиона декалитров, что на 26,7% выше показателя предыдущего года, добавили там. Также растут объемы выпуска российского вина. В 2024 году было произведено 51,3 миллиона декалитров, что на 14% больше, чем годом ранее, в том числе тихих вин – 32,6 миллиона декалитров (прирост - 8,6%), игристых вин – 17,6 миллиона декалитров (+24,7%).
 
ЭкономикаМинсельхозроссийское виноресторанызаконопроект
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала