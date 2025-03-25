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В Курской области все будет восстановлено, пообещал Путин - 25.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Курской области все будет восстановлено, пообещал Путин
В Курской области все будет восстановлено, пообещал Путин - 25.03.2025, ПРАЙМ
В Курской области все будет восстановлено, пообещал Путин
В Курской области все будет восстановлено, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T18:52+0300
2025-03-25T18:52+0300
экономика
владимир путин
курская область
восстановление
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В Курской области все будет восстановлено, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во вторник провел заседание совета по культуре и искусстве в режиме видеоконференции. "Уверен, что мы все восстановим. На это будут выделены все необходимые средства", - сказал Путин. Президент добавил, что власти не оставят без внимания людей, которые живут в Курской области.
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владимир путин, курская область, восстановление
Экономика, Владимир Путин, Курская область, восстановление
18:52 25.03.2025
 
В Курской области все будет восстановлено, пообещал Путин

Путин: в Курской области все будет восстановлено, средства будут выделены

© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В Курской области все будет восстановлено, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник провел заседание совета по культуре и искусстве в режиме видеоконференции.
"Уверен, что мы все восстановим. На это будут выделены все необходимые средства", - сказал Путин.
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Президент добавил, что власти не оставят без внимания людей, которые живут в Курской области.
 
ЭкономикаВладимир ПутинКурская областьвосстановление
 
 
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