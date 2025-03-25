https://1prime.ru/20250325/vosstanovlenie-856096829.html

В Курской области все будет восстановлено, пообещал Путин

В Курской области все будет восстановлено, пообещал Путин - 25.03.2025, ПРАЙМ

В Курской области все будет восстановлено, пообещал Путин

В Курской области все будет восстановлено, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T18:52+0300

2025-03-25T18:52+0300

2025-03-25T18:52+0300

экономика

владимир путин

курская область

восстановление

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В Курской области все будет восстановлено, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во вторник провел заседание совета по культуре и искусстве в режиме видеоконференции. "Уверен, что мы все восстановим. На это будут выделены все необходимые средства", - сказал Путин. Президент добавил, что власти не оставят без внимания людей, которые живут в Курской области.

https://1prime.ru/20250323/svo-856031458.html

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владимир путин, курская область, восстановление