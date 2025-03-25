https://1prime.ru/20250325/vosstanovlenie-856096829.html
В Курской области все будет восстановлено, пообещал Путин
В Курской области все будет восстановлено, пообещал Путин - 25.03.2025, ПРАЙМ
В Курской области все будет восстановлено, пообещал Путин
В Курской области все будет восстановлено, заявил президент РФ Владимир Путин. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T18:52+0300
2025-03-25T18:52+0300
2025-03-25T18:52+0300
экономика
владимир путин
курская область
восстановление
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В Курской области все будет восстановлено, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во вторник провел заседание совета по культуре и искусстве в режиме видеоконференции. "Уверен, что мы все восстановим. На это будут выделены все необходимые средства", - сказал Путин. Президент добавил, что власти не оставят без внимания людей, которые живут в Курской области.
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владимир путин, курская область, восстановление
Экономика, Владимир Путин, Курская область, восстановление
В Курской области все будет восстановлено, пообещал Путин
Путин: в Курской области все будет восстановлено, средства будут выделены
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В Курской области все будет восстановлено, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник провел заседание совета по культуре и искусстве в режиме видеоконференции.
"Уверен, что мы все восстановим. На это будут выделены все необходимые средства", - сказал Путин.
"Закономерно". На Украине изложили свое виденье ситуации в Курской области
Президент добавил, что власти не оставят без внимания людей, которые живут в Курской области.