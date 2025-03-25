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Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Махачкале

Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Махачкале - 25.03.2025, ПРАЙМ

Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Махачкале

Два человека пострадали в результате взрыва в многоэтажке в Махачкале, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T09:58+0300

2025-03-25T09:58+0300

2025-03-25T09:58+0300

происшествия

махачкала

газ

мчс

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МАХАЧКАЛА, 25 мар - ПРАЙМ. Два человека пострадали в результате взрыва в многоэтажке в Махачкале, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. "Предварительно, пострадали двое взрослых: мужчина и женщина. Мужчина в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.Многоэтажка в Махачкале, в которой, по предварительной версии, взорвался газ, не была введена в эксплуатацию, жильцов в ней быть не должно, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии."Дом не введен в эксплуатацию. Люди не должны были быть заселены", - сказал собеседник агентства.

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махачкала

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махачкала, газ, мчс