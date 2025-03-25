Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Махачкале - 25.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250325/vzryv-856077529.html
Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Махачкале
Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Махачкале - 25.03.2025, ПРАЙМ
Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Махачкале
Два человека пострадали в результате взрыва в многоэтажке в Махачкале, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T09:58+0300
2025-03-25T09:58+0300
происшествия
махачкала
газ
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_0:32:3043:1744_1920x0_80_0_0_196e027cb1f6de322449e5452860e833.jpg
МАХАЧКАЛА, 25 мар - ПРАЙМ. Два человека пострадали в результате взрыва в многоэтажке в Махачкале, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. "Предварительно, пострадали двое взрослых: мужчина и женщина. Мужчина в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.Многоэтажка в Махачкале, в которой, по предварительной версии, взорвался газ, не была введена в эксплуатацию, жильцов в ней быть не должно, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии."Дом не введен в эксплуатацию. Люди не должны были быть заселены", - сказал собеседник агентства.
https://1prime.ru/20250224/vzryv-855193778.html
махачкала
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_6c2ed8316e8011c7a5bc18c8311af359.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
махачкала, газ, мчс
Происшествия, Махачкала, Газ, МЧС
09:58 25.03.2025
 
Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Махачкале

Минздрав Дагестана: два человека пострадали при взрыве в доме в Махачкале

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МАХАЧКАЛА, 25 мар - ПРАЙМ. Два человека пострадали в результате взрыва в многоэтажке в Махачкале, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская.
"Предварительно, пострадали двое взрослых: мужчина и женщина. Мужчина в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.
Многоэтажка в Махачкале, в которой, по предварительной версии, взорвался газ, не была введена в эксплуатацию, жильцов в ней быть не должно, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
"Дом не введен в эксплуатацию. Люди не должны были быть заселены", - сказал собеседник агентства.
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 24.02.2025
В Марселе на территории консульства России прогремел взрыв
24 февраля, 11:32
 
ПроисшествияМахачкалаГазМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала