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Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Махачкале
Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Махачкале - 25.03.2025, ПРАЙМ
Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Махачкале
Два человека пострадали в результате взрыва в многоэтажке в Махачкале, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T09:58+0300
2025-03-25T09:58+0300
2025-03-25T09:58+0300
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - ПРАЙМ. Два человека пострадали в результате взрыва в многоэтажке в Махачкале, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики. По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. "Предварительно, пострадали двое взрослых: мужчина и женщина. Мужчина в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.Многоэтажка в Махачкале, в которой, по предварительной версии, взорвался газ, не была введена в эксплуатацию, жильцов в ней быть не должно, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии."Дом не введен в эксплуатацию. Люди не должны были быть заселены", - сказал собеседник агентства.
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Происшествия, Махачкала, Газ, МЧС
Два человека пострадали при взрыве в многоэтажке в Махачкале
Минздрав Дагестана: два человека пострадали при взрыве в доме в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 25 мар - ПРАЙМ. Два человека пострадали в результате взрыва в многоэтажке в Махачкале, одна женщина в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская.
"Предварительно, пострадали двое взрослых: мужчина и женщина. Мужчина в тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.
Многоэтажка в Махачкале, в которой, по предварительной версии, взорвался газ, не была введена в эксплуатацию, жильцов в ней быть не должно, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
"Дом не введен в эксплуатацию. Люди не должны были быть заселены", - сказал собеседник агентства.
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