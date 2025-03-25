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В Белом доме раскрыли, какие антироссийские санкции хотели бы ослабить

В Белом доме раскрыли, какие антироссийские санкции хотели бы ослабить - 25.03.2025, ПРАЙМ

В Белом доме раскрыли, какие антироссийские санкции хотели бы ослабить

США намерены содействовать расширению доступа России к портам и платежным системам для экспорта удобрений и продовольствия. Об этом говорится в заявлении Белого | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T18:04+0300

2025-03-25T18:04+0300

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ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. США намерены содействовать расширению доступа России к портам и платежным системам для экспорта удобрений и продовольствия. Об этом говорится в заявлении Белого дома по итогам переговоров американской и российской делегаций в Эр-Рияде.“США окажут содействие в восстановлении доступа России к мировому рынку сельхозпродукции и удобрений, снижении стоимости морского страхования и расширении доступа к портам и платежным системам для проведения таких операций”, — говорится в документе.Кроме того, Москва и Вашингтон договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.Также стороны на переговорах в Эр-Рияде условились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины.Подчеркивается, что Россия и США продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде 24 марта представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Встреча проходила на территории отеля Ritz-Carlton.

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мировая экономика, сша, россия, санкции против рф