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Япония вводит временные пошлины на импорт графитовых электродов из КНР
Япония вводит временные пошлины на импорт графитовых электродов из КНР - 25.03.2025, ПРАЙМ
Япония вводит временные пошлины на импорт графитовых электродов из КНР
Правительство Японии решило ввести временные антидемпинговые пошлины на импорт графитовых электродов из Китая в размере 95,2%, передает телеканала NHK. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T09:37+0300
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ТОКИО, 25 мар – ПРАЙМ. Правительство Японии решило ввести временные антидемпинговые пошлины на импорт графитовых электродов из Китая в размере 95,2%, передает телеканала NHK. Отмечается, что после ряда заявлений от отечественных производителей графитовых электродов правительство Японии в апреле прошлого года начало расследование возможного демпингования. По итогам расследования был подготовлен предварительный отчет, в котором говорится, что Китай, предположительно, экспортирует продукцию по необоснованно низким ценам, нанося ущерб японским компаниям. Основываясь на результатах расследования, кабинет министров принял решение о введении временных компенсационных пошлин в размере 95,2%. Меры вступят в действие с 29 марта сроком на 4 месяца. Телеканал подчеркивает, что меры вводятся временно в соответствии с положениям Всемирной торговой организации. Однако, если в будущем будет окончательно установлено, что происходило демпингование, пошлины могут быть введены на срок до пяти лет. Графитовые электроды применяются в электродуговых печах при расплавлении и переработки металлолома или использованных стальных изделий.
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Экономика, ЯПОНИЯ, КИТАЙ, ВТО, Токио, пошлины, импорт
Япония вводит временные пошлины на импорт графитовых электродов из КНР
NHK: Япония ввела временные пошлины в 95,2% на импорт графитовых электродов из КНР
ТОКИО, 25 мар – ПРАЙМ.
Правительство Японии решило ввести временные антидемпинговые пошлины на импорт графитовых электродов из Китая в размере 95,2%, передает телеканала NHK
.
Отмечается, что после ряда заявлений от отечественных производителей графитовых электродов правительство Японии в апреле прошлого года начало расследование возможного демпингования. По итогам расследования был подготовлен предварительный отчет, в котором говорится, что Китай, предположительно, экспортирует продукцию по необоснованно низким ценам, нанося ущерб японским компаниям.
Основываясь на результатах расследования, кабинет министров принял решение о введении временных компенсационных пошлин в размере 95,2%. Меры вступят в действие с 29 марта сроком на 4 месяца.
Телеканал подчеркивает, что меры вводятся временно в соответствии с положениям Всемирной торговой организации. Однако, если в будущем будет окончательно установлено, что происходило демпингование, пошлины могут быть введены на срок до пяти лет.
Графитовые электроды применяются в электродуговых печах при расплавлении и переработки металлолома или использованных стальных изделий.
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