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Захарова прокомментировала гибель российских журналистов в ЛНР

Захарова прокомментировала гибель российских журналистов в ЛНР - 25.03.2025, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала гибель российских журналистов в ЛНР

Добавлен последний абзац. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T02:03+0300

2025-03-25T02:03+0300

2025-03-25T02:03+0300

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Добавлен последний абзац. МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя гибель российских корреспондентов в ЛНР, заявила, что киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергообъектов, но и наносит удар по представителям российских СМИ. "Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, о чем мы неоднократно заявляли, но и в очередной раз нанес удар по представителям российских СМИ, призванных по долгу профессии без оружия в руках освещать происходящие "на земле" события", - сказала Захарова. Ее слова приводит МИД РФ на своем сайте. Она отметила, что количество терактов возрастает соразмерно пониманию неонацистским режимом факта невозможности нанесения на поле боя какого-либо урона Вооруженным силам Российской Федерации. Захарова также выразила глубокие соболезнования близким погибших, редакциям и их коллегам и пожелала скорейшего восстановления пострадавшим в результате ударов ВСУ. В понедельник "Известия" сообщили о гибели своего корреспондента Александра Федорчака в зоне проведения спецоперации в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Телеканал "Звезда", в свою очередь, в своем Telegram-канале сообщил о гибели оператора телеканала "Звезда" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, а позднее - и о том, что тяжело ранен и корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела ВФУ поселка Михайловка в ЛНР. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что погибли шесть человек, включая трех представителей СМИ, в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ преднамеренно выслеживают российских журналистов, Владимир Зеленский дал им приказ игнорировать любые нормы. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя РИА Новости гибель сотрудников телеканала "Звезда" в зоне СВО, заявил, что в организации хотят "тщательного расследования" убийств представителей СМИ.

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