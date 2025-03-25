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ГД приняла в первом чтении проект о внесудебном взыскании налогов с граждан - 25.03.2025, ПРАЙМ
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ГД приняла в первом чтении проект о внесудебном взыскании налогов с граждан
ГД приняла в первом чтении проект о внесудебном взыскании налогов с граждан - 25.03.2025, ПРАЙМ
ГД приняла в первом чтении проект о внесудебном взыскании налогов с граждан
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по налогам, сборам и... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T15:14+0300
2025-03-25T15:25+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по налогам, сборам и страховым взносам.Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает применение внесудебного порядка взыскания задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, исчисляемым физическим лицом самостоятельно (при подаче налоговых деклараций, применении специального налогового режима для самозанятых "Налог на профессиональный доход"). В случае исчисления суммы задолженности налоговым органом внесудебный порядок можно будет применять лишь при отсутствии спора, то есть если физлицо не возражает.Таким образом, судебный контроль за взысканием такой задолженности сохранится лишь в случаях, когда требования налогового органа не являются бесспорными. Аналогичный подход к взысканию задолженности действует сейчас для организаций и индивидуальных предпринимателей.Законопроект предусматривает три способа взаимодействия налогового органа с физлицом по вопросам задолженности: через личный кабинет налогоплательщика; через личный кабинет на портале госуслуг; по почте заказным письмом. Счетная палата РФ считает целесообразным предусмотреть возможность такого взаимодействия и через мобильное приложение для самозанятых "Мой налог".Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 ноября 2025 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.Внедрение внесудебного порядка взыскания с физлиц задолженности по налогам, сборам и страховым взносам позволит существенно разгрузить суды, снизить почтовые и временные издержки судебных и налоговых органов, а также ускорить поступление задолженности в региональные и местные бюджеты, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.Новые правила позволят сократить количество ежегодно направляемых в суды заявлений на 5,7 миллиона, почтовые расходы - на 2,2 миллиарда рублей, пояснял на прошлой неделе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. При этом сроки взыскания задолженности, которая не будет оспариваться, сократятся в четыре раза, отмечал он.Госдума также приняла в первом чтении законопроект-спутник, вносящий необходимые изменения в Кодекс административного судопроизводства. Он исключает из компетенции мировых судей рассмотрение заявлений о выдаче судебных приказов по требованиям о взыскании задолженности физлиц по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему РФ.
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россия, госдума
РОССИЯ, Госдума
15:14 25.03.2025 (обновлено: 15:25 25.03.2025)
 
ГД приняла в первом чтении проект о внесудебном взыскании налогов с граждан

ГД приняла в I чтении законопроект о внесудебном взыскании налогов с граждан

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по налогам, сборам и страховым взносам.
Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает применение внесудебного порядка взыскания задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, исчисляемым физическим лицом самостоятельно (при подаче налоговых деклараций, применении специального налогового режима для самозанятых "Налог на профессиональный доход"). В случае исчисления суммы задолженности налоговым органом внесудебный порядок можно будет применять лишь при отсутствии спора, то есть если физлицо не возражает.
Таким образом, судебный контроль за взысканием такой задолженности сохранится лишь в случаях, когда требования налогового органа не являются бесспорными. Аналогичный подход к взысканию задолженности действует сейчас для организаций и индивидуальных предпринимателей.
Законопроект предусматривает три способа взаимодействия налогового органа с физлицом по вопросам задолженности: через личный кабинет налогоплательщика; через личный кабинет на портале госуслуг; по почте заказным письмом. Счетная палата РФ считает целесообразным предусмотреть возможность такого взаимодействия и через мобильное приложение для самозанятых "Мой налог".
Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 ноября 2025 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.
Внедрение внесудебного порядка взыскания с физлиц задолженности по налогам, сборам и страховым взносам позволит существенно разгрузить суды, снизить почтовые и временные издержки судебных и налоговых органов, а также ускорить поступление задолженности в региональные и местные бюджеты, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.
Новые правила позволят сократить количество ежегодно направляемых в суды заявлений на 5,7 миллиона, почтовые расходы - на 2,2 миллиарда рублей, пояснял на прошлой неделе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. При этом сроки взыскания задолженности, которая не будет оспариваться, сократятся в четыре раза, отмечал он.
Госдума также приняла в первом чтении законопроект-спутник, вносящий необходимые изменения в Кодекс административного судопроизводства. Он исключает из компетенции мировых судей рассмотрение заявлений о выдаче судебных приказов по требованиям о взыскании задолженности физлиц по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему РФ.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Госдума приняла в I чтении проект о регулировании работы сервисов рассрочки
14:15
 
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