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ГД приняла в первом чтении проект о внесудебном взыскании налогов с граждан

ГД приняла в первом чтении проект о внесудебном взыскании налогов с граждан - 25.03.2025, ПРАЙМ

ГД приняла в первом чтении проект о внесудебном взыскании налогов с граждан

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по налогам, сборам и... | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T15:14+0300

2025-03-25T15:14+0300

2025-03-25T15:25+0300

россия

госдума

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий налоговым органам во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по налогам, сборам и страховым взносам.Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает применение внесудебного порядка взыскания задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, исчисляемым физическим лицом самостоятельно (при подаче налоговых деклараций, применении специального налогового режима для самозанятых "Налог на профессиональный доход"). В случае исчисления суммы задолженности налоговым органом внесудебный порядок можно будет применять лишь при отсутствии спора, то есть если физлицо не возражает.Таким образом, судебный контроль за взысканием такой задолженности сохранится лишь в случаях, когда требования налогового органа не являются бесспорными. Аналогичный подход к взысканию задолженности действует сейчас для организаций и индивидуальных предпринимателей.Законопроект предусматривает три способа взаимодействия налогового органа с физлицом по вопросам задолженности: через личный кабинет налогоплательщика; через личный кабинет на портале госуслуг; по почте заказным письмом. Счетная палата РФ считает целесообразным предусмотреть возможность такого взаимодействия и через мобильное приложение для самозанятых "Мой налог".Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 ноября 2025 года, но не ранее чем через месяц со дня его официального опубликования.Внедрение внесудебного порядка взыскания с физлиц задолженности по налогам, сборам и страховым взносам позволит существенно разгрузить суды, снизить почтовые и временные издержки судебных и налоговых органов, а также ускорить поступление задолженности в региональные и местные бюджеты, говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.Новые правила позволят сократить количество ежегодно направляемых в суды заявлений на 5,7 миллиона, почтовые расходы - на 2,2 миллиарда рублей, пояснял на прошлой неделе замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. При этом сроки взыскания задолженности, которая не будет оспариваться, сократятся в четыре раза, отмечал он.Госдума также приняла в первом чтении законопроект-спутник, вносящий необходимые изменения в Кодекс административного судопроизводства. Он исключает из компетенции мировых судей рассмотрение заявлений о выдаче судебных приказов по требованиям о взыскании задолженности физлиц по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему РФ.

https://1prime.ru/20250325/duma-856085767.html

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россия, госдума