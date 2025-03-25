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Делегации России и США не приняли заявление из-за Украины, сообщил Чижов - 25.03.2025, ПРАЙМ
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Делегации России и США не приняли заявление из-за Украины, сообщил Чижов
Делегации России и США не приняли заявление из-за Украины, сообщил Чижов - 25.03.2025, ПРАЙМ
Делегации России и США не приняли заявление из-за Украины, сообщил Чижов
Совместное заявление делегаций России и США по итогам консультаций в Эр-Рияде не было принято из-за позиции Украины. Об этом сообщил сенатор Владимир Чижов. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T17:00+0300
2025-03-25T17:00+0300
политика
россия
сша
украина
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Совместное заявление делегаций России и США по итогам консультаций в Эр-Рияде не было принято из-за позиции Украины. Об этом сообщил сенатор Владимир Чижов. "То, как это проходило – наверное, Григорий Борисович (Карасин - ред.) и Сергей Орестович (Беседа - ред.) поделятся своими впечатлениями в той или иной степени. Но то, что они сидели 12 часов и, вроде бы, согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, – это тоже весьма характерно и симптоматично", - отметил он в в эфире телеканала "Россия 24".Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде 24 марта представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Встреча проходила на территории отеля Ritz-Carlton.Глава МИД России Сергей Лавров также ранее заявил, что делегации России и США обсудили вопросы безопасного судоходства в Черном море на встрече в Эр-Рияде.
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россия, сша, украина, владимир чижов
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Владимир Чижов
17:00 25.03.2025
 
Делегации России и США не приняли заявление из-за Украины, сообщил Чижов

Чижов: делегации России и США не приняли заявление из-за позиции Украины

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПереговоры России и США по Украине
Переговоры России и США по Украине - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Совместное заявление делегаций России и США по итогам консультаций в Эр-Рияде не было принято из-за позиции Украины. Об этом сообщил сенатор Владимир Чижов.
"То, как это проходило – наверное, Григорий Борисович (Карасин - ред.) и Сергей Орестович (Беседа - ред.) поделятся своими впечатлениями в той или иной степени. Но то, что они сидели 12 часов и, вроде бы, согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, – это тоже весьма характерно и симптоматично", - отметил он в в эфире телеканала "Россия 24".
Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде 24 марта представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Встреча проходила на территории отеля Ritz-Carlton.
Глава МИД России Сергей Лавров также ранее заявил, что делегации России и США обсудили вопросы безопасного судоходства в Черном море на встрече в Эр-Рияде.
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Глава МИД Украины вновь не пришел в Раду для отчета о переговорах
14:20
 
ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНАВладимир Чижов
 
 
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