https://1prime.ru/20250325/zelenskiy-856074928.html
"Сошел с ума". В Думе раскритиковали картину в офисе Зеленского
"Сошел с ума". В Думе раскритиковали картину в офисе Зеленского - 25.03.2025, ПРАЙМ
"Сошел с ума". В Думе раскритиковали картину в офисе Зеленского
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием картину с горящим Кремлем в офисе Владимира Зеленского. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T08:46+0300
2025-03-25T08:46+0300
2025-03-25T08:46+0300
владимир зеленский
дума
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f2b4082cae32cb009d0c1252dbcd9508.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием картину с горящим Кремлем в офисе Владимира Зеленского. Ранее журнал Time опубликовал интервью с Зеленским. В материале было показано фото Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем. Как утверждает издание, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского. "Зеленский, мне кажется, сошел с ума и ведет себя неадекватно. Ему впору фотографироваться не на фоне Кремля, а в тюремной робе и с табличкой в руках, последний навык, уверен, ему очень скоро пригодится", - сказал Шеремет РИА Новости. Депутат добавил, что в истории России уже были Наполеон и Гитлер, мечтавшие разрушить Россию, а также посоветовал Зеленскому вспомнить, чем закончились их попытки прийти в Россию с мечом.
https://1prime.ru/20250324/zelenskiy-856063558.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/20/841312039_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_e4c7b348f6d7df1778abd92d7829ed79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, дума, россия, украина
Владимир Зеленский, Дума, РОССИЯ, УКРАИНА
"Сошел с ума". В Думе раскритиковали картину в офисе Зеленского
Шеремет: Зеленскому пора начать делать фото в тюремной робе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием картину с горящим Кремлем в офисе Владимира Зеленского.
Ранее журнал Time
опубликовал интервью с Зеленским. В материале было показано фото Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем. Как утверждает издание, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского.
"Зеленский, мне кажется, сошел с ума и ведет себя неадекватно. Ему впору фотографироваться не на фоне Кремля, а в тюремной робе и с табличкой в руках, последний навык, уверен, ему очень скоро пригодится", - сказал Шеремет РИА Новости.
Депутат добавил, что в истории России уже были Наполеон и Гитлер, мечтавшие разрушить Россию, а также посоветовал Зеленскому вспомнить, чем закончились их попытки прийти в Россию с мечом.
"Кремль не сгорит". Поступок Зеленского вызвал презрение на Западе