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"Сошел с ума". В Думе раскритиковали картину в офисе Зеленского - 25.03.2025, ПРАЙМ
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"Сошел с ума". В Думе раскритиковали картину в офисе Зеленского
"Сошел с ума". В Думе раскритиковали картину в офисе Зеленского - 25.03.2025, ПРАЙМ
"Сошел с ума". В Думе раскритиковали картину в офисе Зеленского
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием картину с горящим Кремлем в офисе Владимира Зеленского. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T08:46+0300
2025-03-25T08:46+0300
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием картину с горящим Кремлем в офисе Владимира Зеленского. Ранее журнал Time опубликовал интервью с Зеленским. В материале было показано фото Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем. Как утверждает издание, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского. "Зеленский, мне кажется, сошел с ума и ведет себя неадекватно. Ему впору фотографироваться не на фоне Кремля, а в тюремной робе и с табличкой в руках, последний навык, уверен, ему очень скоро пригодится", - сказал Шеремет РИА Новости. Депутат добавил, что в истории России уже были Наполеон и Гитлер, мечтавшие разрушить Россию, а также посоветовал Зеленскому вспомнить, чем закончились их попытки прийти в Россию с мечом.
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владимир зеленский, дума, россия, украина
Владимир Зеленский, Дума, РОССИЯ, УКРАИНА
08:46 25.03.2025
 
"Сошел с ума". В Думе раскритиковали картину в офисе Зеленского

Шеремет: Зеленскому пора начать делать фото в тюремной робе

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием картину с горящим Кремлем в офисе Владимира Зеленского.
Ранее журнал Time опубликовал интервью с Зеленским. В материале было показано фото Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем. Как утверждает издание, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского.
"Зеленский, мне кажется, сошел с ума и ведет себя неадекватно. Ему впору фотографироваться не на фоне Кремля, а в тюремной робе и с табличкой в руках, последний навык, уверен, ему очень скоро пригодится", - сказал Шеремет РИА Новости.
Депутат добавил, что в истории России уже были Наполеон и Гитлер, мечтавшие разрушить Россию, а также посоветовал Зеленскому вспомнить, чем закончились их попытки прийти в Россию с мечом.
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