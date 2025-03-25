https://1prime.ru/20250325/zelenskiy-856074928.html

"Сошел с ума". В Думе раскритиковали картину в офисе Зеленского

"Сошел с ума". В Думе раскритиковали картину в офисе Зеленского - 25.03.2025, ПРАЙМ

"Сошел с ума". В Думе раскритиковали картину в офисе Зеленского

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием картину с горящим Кремлем в офисе Владимира Зеленского. | 25.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-25T08:46+0300

2025-03-25T08:46+0300

2025-03-25T08:46+0300

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал сумасшествием картину с горящим Кремлем в офисе Владимира Зеленского. Ранее журнал Time опубликовал интервью с Зеленским. В материале было показано фото Зеленского, стоящего на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем. Как утверждает издание, картина находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского. "Зеленский, мне кажется, сошел с ума и ведет себя неадекватно. Ему впору фотографироваться не на фоне Кремля, а в тюремной робе и с табличкой в руках, последний навык, уверен, ему очень скоро пригодится", - сказал Шеремет РИА Новости. Депутат добавил, что в истории России уже были Наполеон и Гитлер, мечтавшие разрушить Россию, а также посоветовал Зеленскому вспомнить, чем закончились их попытки прийти в Россию с мечом.

https://1prime.ru/20250324/zelenskiy-856063558.html

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владимир зеленский, дума, россия, украина