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Цена на золото растет после заявлений о импортных пошлинах со стороны США
Цена на золото растет после заявлений о импортных пошлинах со стороны США - 25.03.2025, ПРАЙМ
Цена на золото растет после заявлений о импортных пошлинах со стороны США
Стоимость золота во вторник утром поднимается, инвесторы анализируют заявления президента США Дональда Трампа относительно введения новых импортных пошлин,... | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T09:13+0300
2025-03-25T09:13+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром поднимается, инвесторы анализируют заявления президента США Дональда Трампа относительно введения новых импортных пошлин, следует из данных торгов. По состоянию на 9.00 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,97 доллара, или на 0,23%, - до 3 050,97 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,64% - до 33,663 доллара за унцию. В понедельник вечером Трамп заявил, что США объявят о введении новых импортных пошлин в ближайшие дни, в частности, они будут касаться автомобильной индустрии и древесины. Спрос на золото как на надежный актив увеличивается на фоне экономической неопределенности или геополитической напряженности в мире, что отражается на котировках драгоценного металла.
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рынки, сша, дональд трамп, comex, золото, цены на золото, пошлины
Экономика, Рынки, США, Дональд Трамп, Comex, золото, цены на золото, пошлины
Цена на золото растет после заявлений о импортных пошлинах со стороны США
Стоимость золота растет на фоне заявлений Трампа о новых импортных пошлинах
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром поднимается, инвесторы анализируют заявления президента США Дональда Трампа относительно введения новых импортных пошлин, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.00 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,97 доллара, или на 0,23%, - до 3 050,97 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 0,64% - до 33,663 доллара за унцию.
В понедельник вечером Трамп заявил, что США объявят о введении новых импортных пошлин в ближайшие дни, в частности, они будут касаться автомобильной индустрии и древесины.
Спрос на золото как на надежный актив увеличивается на фоне экономической неопределенности или геополитической напряженности в мире, что отражается на котировках драгоценного металла.
Цены на золото пошли вниз после трех недель роста