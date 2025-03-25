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Стоимость золота растет после двух дней снижения подряд - 25.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250325/zoloto-856094576.html
Стоимость золота растет после двух дней снижения подряд
Стоимость золота растет после двух дней снижения подряд - 25.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота растет после двух дней снижения подряд
Стоимость золота во вторник вечером растет после двух подряд торговых сессий снижения, следует из данных торгов. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T17:44+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером растет после двух подряд торговых сессий снижения, следует из данных торгов. По состоянию на 17.39 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 18,49 доллара, или на 0,61%, - до 3 062,49 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,4% - до 34,253 доллара за унцию. За предыдущие два торговых дня стоимость золота снизилась почти на 1%. Во вторник инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, индекс доверия потребителей в США в марте сократился до 92,9 пункта с пересмотренного показателя февраля в 100,1 пункта, что оказалось ниже ожиданий аналитиков. Кроме того, индекс экономических ожиданий уменьшился до 65,2 пункта с пересмотренного значения февраля, показатель стал минимальным за 12 лет. Также стало известно, что продажи новых домов в стране в феврале увеличились на 1,8% по сравнению с пересмотренным значением января - до 676 тысяч, аналитики ждали показатель на уровне 680 тысяч.
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рынки, торги, comex, сша, золото, цены на золото
Экономика, Рынки, Торги, Comex, США, золото, цены на золото
17:44 25.03.2025
 
Стоимость золота растет после двух дней снижения подряд

Золото дорожает во вторник вечером после двух подряд торговых сессий снижения

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером растет после двух подряд торговых сессий снижения, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.39 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 18,49 доллара, или на 0,61%, - до 3 062,49 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,4% - до 34,253 доллара за унцию.
За предыдущие два торговых дня стоимость золота снизилась почти на 1%.
Во вторник инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, индекс доверия потребителей в США в марте сократился до 92,9 пункта с пересмотренного показателя февраля в 100,1 пункта, что оказалось ниже ожиданий аналитиков. Кроме того, индекс экономических ожиданий уменьшился до 65,2 пункта с пересмотренного значения февраля, показатель стал минимальным за 12 лет.
Также стало известно, что продажи новых домов в стране в феврале увеличились на 1,8% по сравнению с пересмотренным значением января - до 676 тысяч, аналитики ждали показатель на уровне 680 тысяч.
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