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Стоимость золота растет после двух дней снижения подряд
Стоимость золота растет после двух дней снижения подряд - 25.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота растет после двух дней снижения подряд
Стоимость золота во вторник вечером растет после двух подряд торговых сессий снижения, следует из данных торгов. | 25.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-25T17:44+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером растет после двух подряд торговых сессий снижения, следует из данных торгов. По состоянию на 17.39 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 18,49 доллара, или на 0,61%, - до 3 062,49 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,4% - до 34,253 доллара за унцию. За предыдущие два торговых дня стоимость золота снизилась почти на 1%. Во вторник инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, индекс доверия потребителей в США в марте сократился до 92,9 пункта с пересмотренного показателя февраля в 100,1 пункта, что оказалось ниже ожиданий аналитиков. Кроме того, индекс экономических ожиданий уменьшился до 65,2 пункта с пересмотренного значения февраля, показатель стал минимальным за 12 лет. Также стало известно, что продажи новых домов в стране в феврале увеличились на 1,8% по сравнению с пересмотренным значением января - до 676 тысяч, аналитики ждали показатель на уровне 680 тысяч.
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рынки, торги, comex, сша, золото, цены на золото
Экономика, Рынки, Торги, Comex, США, золото, цены на золото
Стоимость золота растет после двух дней снижения подряд
Золото дорожает во вторник вечером после двух подряд торговых сессий снижения
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером растет после двух подряд торговых сессий снижения, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.39 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 18,49 доллара, или на 0,61%, - до 3 062,49 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,4% - до 34,253 доллара за унцию.
За предыдущие два торговых дня стоимость золота снизилась почти на 1%.
Во вторник инвесторы оценивают американскую макростатистику. Так, индекс доверия потребителей в США в марте сократился до 92,9 пункта с пересмотренного показателя февраля в 100,1 пункта, что оказалось ниже ожиданий аналитиков. Кроме того, индекс экономических ожиданий уменьшился до 65,2 пункта с пересмотренного значения февраля, показатель стал минимальным за 12 лет.
Также стало известно, что продажи новых домов в стране в феврале увеличились на 1,8% по сравнению с пересмотренным значением января - до 676 тысяч, аналитики ждали показатель на уровне 680 тысяч.
Цена на золото растет после заявлений о импортных пошлинах со стороны США