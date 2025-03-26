https://1prime.ru/20250326/aeroflot-856120065.html

"Аэрофлот" предложит более 290 маршрутов в летнем расписании

"Аэрофлот" предложит более 290 маршрутов в летнем расписании - 26.03.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" предложит более 290 маршрутов в летнем расписании

Группа "Аэрофлот" переходит на летнее сезонное расписание с 30 марта по 25 октября и в предстоящем сезоне предлагает 292 маршрута, сообщила компания. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T14:27+0300

2025-03-26T14:27+0300

2025-03-26T14:27+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" переходит на летнее сезонное расписание с 30 марта по 25 октября и в предстоящем сезоне предлагает 292 маршрута, сообщила компания. "Аэрофлот" переходит на летнее сезонное расписание, которое будет действовать с 30 марта по 25 октября 2025 года. Общее количество маршрутов группы "Аэрофлот" в предстоящем сезоне достигнет 292, из них 158 - по России", - говорится в сообщении. Отмечается, что собственная маршрутная сеть "Аэрофлота" в новом сезоне насчитывает 151 маршрут, авиакомпании "Россия" - 131 маршрут, "Победы" - 94 маршрута. Из аэропорта "Шереметьево" авиакомпании группы будут выполнять полеты по 105 маршрутам. Количество направлений из регионов, минуя Москву, составит 160. В компании добавили, что новинками по сравнению с летним сезоном 2024 года для авиакомпании "Аэрофлот" станут рейсы Москва - Нячанг, Москва - Улан-Удэ, Санкт-Петербург - Горно-Алтайск, Санкт-Петербург - Санья, Казань - Санья, Уфа - Санья; для авиакомпании "Россия" - рейсы Томск - Сочи, Калининград - Апатиты, Красноярск - Самара, Красноярск - Полярный; для авиакомпании "Победа" - рейс Махачкала - Абу-Даби. Кроме этого, "Победа" возобновит полеты в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга. По сравнению с летом 2024 года увеличится частота собственных рейсов "Аэрофлота" из Москвы в Красноярск, Самару, Уфу, Мурманск, Челябинск, Минск, Стамбул и Ереван; а "Победа" увеличит частоту полетов из столицы в Уфу, Челябинск и Пермь.

https://1prime.ru/20250324/aeroflot-856051663.html

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