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Запорожская АЭС может работать на полную мощность без участия Украины

Запорожская АЭС может работать на полную мощность без участия Украины - 26.03.2025, ПРАЙМ

Запорожская АЭС может работать на полную мощность без участия Украины

Запорожская атомная электростанция может работать на полную мощность без участия Украины, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T04:47+0300

2025-03-26T04:47+0300

2025-03-26T04:47+0300

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ЭНЕРГОДАР, 26 мар - ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция может работать на полную мощность без участия Украины, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. В МИД РФ во вторник заявили, что передача ЗАЭС или контроля над ней Украине или другой стране невозможны, недопустима и совместная эксплуатация с другой страной. Также в министерстве отметили, что идея участия в эксплуатации станции международных организаций выглядит абсурдной. Кроме того, ряд СМИ со ссылкой на Владимира Зеленского сообщал, что ЗАЭС якобы не сможет работать на полную мощность без технических ресурсов, которые находятся на украинской территории. "Может, конечно", - сказал Черничук, отвечая на вопрос, способна ли ЗАЭС работать на полную мощность без участия Украины. "Ключевое для запуска станции - прекращение военных действий и обеспечение гарантий безопасности. Второе - восстановление сетей и обеспечение станции дополнительной водой, а также проведение технических обследований, ремонтов и получение лицензий в соответствии с российским законодательством", - добавил директор ЗАЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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украина, рф, энергодар, владимир зеленский, мид рф, мид