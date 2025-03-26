Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запорожская АЭС может работать на полную мощность без участия Украины - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250326/aes-856104033.html
Запорожская АЭС может работать на полную мощность без участия Украины
Запорожская АЭС может работать на полную мощность без участия Украины - 26.03.2025, ПРАЙМ
Запорожская АЭС может работать на полную мощность без участия Украины
Запорожская атомная электростанция может работать на полную мощность без участия Украины, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T04:47+0300
2025-03-26T04:47+0300
энергетика
экономика
украина
рф
энергодар
владимир зеленский
мид рф
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856104033.jpg?1742953678
ЭНЕРГОДАР, 26 мар - ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция может работать на полную мощность без участия Украины, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук. В МИД РФ во вторник заявили, что передача ЗАЭС или контроля над ней Украине или другой стране невозможны, недопустима и совместная эксплуатация с другой страной. Также в министерстве отметили, что идея участия в эксплуатации станции международных организаций выглядит абсурдной. Кроме того, ряд СМИ со ссылкой на Владимира Зеленского сообщал, что ЗАЭС якобы не сможет работать на полную мощность без технических ресурсов, которые находятся на украинской территории. "Может, конечно", - сказал Черничук, отвечая на вопрос, способна ли ЗАЭС работать на полную мощность без участия Украины. "Ключевое для запуска станции - прекращение военных действий и обеспечение гарантий безопасности. Второе - восстановление сетей и обеспечение станции дополнительной водой, а также проведение технических обследований, ремонтов и получение лицензий в соответствии с российским законодательством", - добавил директор ЗАЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
украина
рф
энергодар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, рф, энергодар, владимир зеленский, мид рф, мид
Энергетика, Экономика, УКРАИНА, РФ, Энергодар, Владимир Зеленский, МИД РФ, МИД
04:47 26.03.2025
 
Запорожская АЭС может работать на полную мощность без участия Украины

Черничук: ЗАЭС может работать на полную мощность без участия Украины

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЭНЕРГОДАР, 26 мар - ПРАЙМ. Запорожская атомная электростанция может работать на полную мощность без участия Украины, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук.
В МИД РФ во вторник заявили, что передача ЗАЭС или контроля над ней Украине или другой стране невозможны, недопустима и совместная эксплуатация с другой страной. Также в министерстве отметили, что идея участия в эксплуатации станции международных организаций выглядит абсурдной. Кроме того, ряд СМИ со ссылкой на Владимира Зеленского сообщал, что ЗАЭС якобы не сможет работать на полную мощность без технических ресурсов, которые находятся на украинской территории.
"Может, конечно", - сказал Черничук, отвечая на вопрос, способна ли ЗАЭС работать на полную мощность без участия Украины.
"Ключевое для запуска станции - прекращение военных действий и обеспечение гарантий безопасности. Второе - восстановление сетей и обеспечение станции дополнительной водой, а также проведение технических обследований, ремонтов и получение лицензий в соответствии с российским законодательством", - добавил директор ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
 
ЭнергетикаЭкономикаУКРАИНАРФЭнергодарВладимир ЗеленскийМИД РФМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала