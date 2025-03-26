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Иностранцы занимают очередь на встречу с российским рынком

Иностранцы занимают очередь на встречу с российским рынком - 26.03.2025, ПРАЙМ

Иностранцы занимают очередь на встречу с российским рынком

Россия ждет зарубежных инвесторов, отечественный рынок для них открыт заявил недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T05:05+0300

2025-03-26T05:05+0300

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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Россия ждет зарубежных инвесторов, отечественный рынок для них открыт заявил недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Financial Times писала, что международные хедж-фонды и брокеры уже начали прикидывать, как торговать российскими бумагами. Оптимизм зарубежных инвесторов связан с новостями о прогрессе в переговорах по завершению конфликта на Украине. Зарубежные игроки заинтересованы поймать удачный момент для возвращения на фондовый рынок России, ведь в случае отмены санкций он может начать укрепляться.Все чаще начинают звучать разговоры о возможном возвращении иностранных инвесторов в Россию. Некоторые эксперты прогнозируют, что в 2025 году до 350 западных брендов могут возобновить деятельность в стране.Но действительно ли это станет поворотным моментом для экономики и фондового рынка, или же эффект будет ограниченным?Главные ожидания с приходом иностранных инвесторов связаны с ростом ликвидности.После ухода западных фондов и банков объем торгов на Московской бирже сократился, а розничные инвесторы стали играть ключевую роль, формируя до 80% торгов. Всего в России зарегистрировано более 30 миллионов частных инвесторов, однако активно торгуют около 3 миллионов. Программ финансового просвещения и налоговых льгот пока оказалось недостаточно, чтобы увеличить активность частных инвесторов.Если вернутся крупные институциональные игроки, это может сбалансировать рынок и снизить волатильность. Появление зарубежных инвесторов на российских биржах также станет существенным подспорьем в достижении амбициозной задачи по увеличению капитализации фондового рынка на 200 трлн рублей к 2030 году. Возвращение иностранных инвестиций представляется возможным в первую очередь через развивающиеся финансовые каналы с Азией и Ближним Востоком.Другой важный аспект — пересмотр оценок российских активов. Например, индекс МосБиржи с декабря 2024 года уже вырос на 19,41%, превысив 3 200 пунктов. Приток капитала способен усилить этот тренд, особенно в таких секторах, как энергетика, финансы и технологии. Российские власти, в свою очередь, заявляют о намерении привлечь до одного триллиона рублей иностранных инвестиций к 2030 году.Дополнительный позитивный эффект может заключаться в расширении инвестиционных инструментов. Если зарубежные игроки вернутся, можно ожидать появления новых биржевых фондов и деривативов, что создаст дополнительные возможности для инвесторов.Возвращение иностранных инвесторов может стать позитивным фактором для фондового рынка, способствуя росту ликвидности и улучшению оценок активов. Однако это будет постепенный и избирательный процесс, а его масштаб вряд ли сравнится с докризисным уровнем. Российские компании и инвесторы уже адаптировались к новым условиям, и теперь иностранным игрокам придется конкурировать за место на рынке, который уже успел значительно измениться.Несмотря на все позитивные ожидания, массовый приток западного капитала в среднесрочной перспективе маловероятен. Российские власти четко обозначили, что не намерены допускать бесконтрольного доступа иностранных игроков, особенно в стратегических отраслях.Кроме того, возвращение капитала на первых порах, скорее всего, будет носить точечный характер — в основном со стороны инвесторов из дружественных стран. Вопрос репатриации прибыли также остается открытым: если иностранные компании столкнутся с жесткими ограничениями на вывод дивидендов и продажу активов, их интерес к российскому рынку будет сдержанным.Автор - управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев

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Дмитрий Целищев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0f/850903185_0:89:853:942_100x100_80_0_0_728a66b3b44c2f4779b62542054b9495.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Целищев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0f/850903185_0:89:853:942_100x100_80_0_0_728a66b3b44c2f4779b62542054b9495.jpg

мнения аналитиков, рынки, мосбиржа, российский рынок акций, акции