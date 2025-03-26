Иностранцы занимают очередь на встречу с российским рынком

МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Россия ждет зарубежных инвесторов, отечественный рынок для них открыт заявил недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Financial Times писала, что международные хедж-фонды и брокеры уже начали прикидывать, как торговать российскими бумагами. Оптимизм зарубежных инвесторов связан с новостями о прогрессе в переговорах по завершению конфликта на Украине. Зарубежные игроки заинтересованы поймать удачный момент для возвращения на фондовый рынок России, ведь в случае отмены санкций он может начать укрепляться.Все чаще начинают звучать разговоры о возможном возвращении иностранных инвесторов в Россию. Некоторые эксперты прогнозируют, что в 2025 году до 350 западных брендов могут возобновить деятельность в стране.Но действительно ли это станет поворотным моментом для экономики и фондового рынка, или же эффект будет ограниченным?Главные ожидания с приходом иностранных инвесторов связаны с ростом ликвидности.После ухода западных фондов и банков объем торгов на Московской бирже сократился, а розничные инвесторы стали играть ключевую роль, формируя до 80% торгов. Всего в России зарегистрировано более 30 миллионов частных инвесторов, однако активно торгуют около 3 миллионов. Программ финансового просвещения и налоговых льгот пока оказалось недостаточно, чтобы увеличить активность частных инвесторов.Если вернутся крупные институциональные игроки, это может сбалансировать рынок и снизить волатильность. Появление зарубежных инвесторов на российских биржах также станет существенным подспорьем в достижении амбициозной задачи по увеличению капитализации фондового рынка на 200 трлн рублей к 2030 году. Возвращение иностранных инвестиций представляется возможным в первую очередь через развивающиеся финансовые каналы с Азией и Ближним Востоком.Другой важный аспект — пересмотр оценок российских активов. Например, индекс МосБиржи с декабря 2024 года уже вырос на 19,41%, превысив 3 200 пунктов. Приток капитала способен усилить этот тренд, особенно в таких секторах, как энергетика, финансы и технологии. Российские власти, в свою очередь, заявляют о намерении привлечь до одного триллиона рублей иностранных инвестиций к 2030 году.Дополнительный позитивный эффект может заключаться в расширении инвестиционных инструментов. Если зарубежные игроки вернутся, можно ожидать появления новых биржевых фондов и деривативов, что создаст дополнительные возможности для инвесторов.Возвращение иностранных инвесторов может стать позитивным фактором для фондового рынка, способствуя росту ликвидности и улучшению оценок активов. Однако это будет постепенный и избирательный процесс, а его масштаб вряд ли сравнится с докризисным уровнем. Российские компании и инвесторы уже адаптировались к новым условиям, и теперь иностранным игрокам придется конкурировать за место на рынке, который уже успел значительно измениться.Несмотря на все позитивные ожидания, массовый приток западного капитала в среднесрочной перспективе маловероятен. Российские власти четко обозначили, что не намерены допускать бесконтрольного доступа иностранных игроков, особенно в стратегических отраслях.Кроме того, возвращение капитала на первых порах, скорее всего, будет носить точечный характер — в основном со стороны инвесторов из дружественных стран. Вопрос репатриации прибыли также остается открытым: если иностранные компании столкнутся с жесткими ограничениями на вывод дивидендов и продажу активов, их интерес к российскому рынку будет сдержанным.Автор - управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев
МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Россия ждет зарубежных инвесторов, отечественный рынок для них открыт заявил недавно пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Financial Times писала, что международные хедж-фонды и брокеры уже начали прикидывать, как торговать российскими бумагами. Оптимизм зарубежных инвесторов связан с новостями о прогрессе в переговорах по завершению конфликта на Украине. Зарубежные игроки заинтересованы поймать удачный момент для возвращения на фондовый рынок России, ведь в случае отмены санкций он может начать укрепляться.
Объем вторых торгов акциями в выходные на Московской бирже вырос на 50%
17 марта, 12:33
Все чаще начинают звучать разговоры о возможном возвращении иностранных инвесторов в Россию. Некоторые эксперты прогнозируют, что в 2025 году до 350 западных брендов могут возобновить деятельность в стране.
Но действительно ли это станет поворотным моментом для экономики и фондового рынка, или же эффект будет ограниченным?
Главные ожидания с приходом иностранных инвесторов связаны с ростом ликвидности.
После ухода западных фондов и банков объем торгов на Московской бирже сократился, а розничные инвесторы стали играть ключевую роль, формируя до 80% торгов. Всего в России зарегистрировано более 30 миллионов частных инвесторов, однако активно торгуют около 3 миллионов. Программ финансового просвещения и налоговых льгот пока оказалось недостаточно, чтобы увеличить активность частных инвесторов.
Если вернутся крупные институциональные игроки, это может сбалансировать рынок и снизить волатильность. Появление зарубежных инвесторов на российских биржах также станет существенным подспорьем в достижении амбициозной задачи по увеличению капитализации фондового рынка на 200 трлн рублей к 2030 году. Возвращение иностранных инвестиций представляется возможным в первую очередь через развивающиеся финансовые каналы с Азией и Ближним Востоком.
Другой важный аспект — пересмотр оценок российских активов. Например, индекс МосБиржи с декабря 2024 года уже вырос на 19,41%, превысив 3 200 пунктов. Приток капитала способен усилить этот тренд, особенно в таких секторах, как энергетика, финансы и технологии. Российские власти, в свою очередь, заявляют о намерении привлечь до одного триллиона рублей иностранных инвестиций к 2030 году.
Дополнительный позитивный эффект может заключаться в расширении инвестиционных инструментов. Если зарубежные игроки вернутся, можно ожидать появления новых биржевых фондов и деривативов, что создаст дополнительные возможности для инвесторов.
Возвращение иностранных инвесторов может стать позитивным фактором для фондового рынка, способствуя росту ликвидности и улучшению оценок активов. Однако это будет постепенный и избирательный процесс, а его масштаб вряд ли сравнится с докризисным уровнем. Российские компании и инвесторы уже адаптировались к новым условиям, и теперь иностранным игрокам придется конкурировать за место на рынке, который уже успел значительно измениться.
Несмотря на все позитивные ожидания, массовый приток западного капитала в среднесрочной перспективе маловероятен. Российские власти четко обозначили, что не намерены допускать бесконтрольного доступа иностранных игроков, особенно в стратегических отраслях.
Кроме того, возвращение капитала на первых порах, скорее всего, будет носить точечный характер — в основном со стороны инвесторов из дружественных стран. Вопрос репатриации прибыли также остается открытым: если иностранные компании столкнутся с жесткими ограничениями на вывод дивидендов и продажу активов, их интерес к российскому рынку будет сдержанным.
Автор - управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев
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