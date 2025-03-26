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Эксперты оценили идею ЦБ о вводе рейтингов акций - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250326/aktsii-856123359.html
Эксперты оценили идею ЦБ о вводе рейтингов акций
Эксперты оценили идею ЦБ о вводе рейтингов акций - 26.03.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили идею ЦБ о вводе рейтингов акций
Идея Банка России запустить проект рейтингования акций российских эмитентов кредитными агентствами вполне здравая и логичная, особенно в текущих условиях, дали... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T15:08+0300
2025-03-26T15:08+0300
экономика
рынки
акции
россия
банк россии
рейтинг
финансы
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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Идея Банка России запустить проект рейтингования акций российских эмитентов кредитными агентствами вполне здравая и логичная, особенно в текущих условиях, дали оценку для агентства РИА Новости эксперты финансового рынка. Глава департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева ранее в интервью изданию "РБК Инвестиции" заявила, что регулятор собирается запустить в пилотном режиме проект оценки акций российских эмитентов кредитными рейтинговыми агентствами. Она отметила, что основные задачи проекта - дать инвесторам прозрачный и профессиональный ориентир, на основе которого смогут приниматься инвестиционные решения, в первую очередь относительно эмитентов, которые не раскрывают информацию в силу санкционных рисков. В целом идея предоставить простой, понятный для инвесторов инструмент для принятия инвестиционных решений вполне здрава и логична, считает заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов. Как отметил Леснов, на сегодняшний день на рынке достаточно много инвесторов, которые не могут самостоятельно в полной степени анализировать акции. Кроме того, значительно выросло и число непрофессиональных авторов, которые на различных платформах могут публиковать противоречивую информацию касательно тех или иных акций."Поэтому вот в таком океане разбросанной и не подтвержденной информации создание понятного и простого инструмента для принятия решения - вполне логично", - пояснил Леснов. Сам факт того, что предпринимаются действия для улучшения информационной доступности положителен и позволяет получить участникам рынка, особенно физлицам, больше материала для принятия решений, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Недоступность документации некоторых эмитентов или сложность и временные затраты на поиск и анализ информации мешают инвестору принять решение инвестировать. В условиях ограниченного раскрытия корпоративной информации этот рейтинг даст инвесторам оценку справедливой стоимости компаний. Тогда и эмитент задумается, а не раскрыть ли полностью данные о своей деятельности", - добавляет основатель Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак. В любом случае, это положительно скажется на общем состоянии рынка, заключает он. ПОДВОДНЫЕ КАМНИ "Но есть нюансы. Во-первых, уже сейчас в целом на мировом фондовом рынке есть практика аналитических отчетов, которые предоставляют брокерские, инвестиционные компании. Есть достаточно крупные аналитические штаты, наверное, у каждого брокера, которые занимаются анализом всей этой информации и делают свои выводы с указанием справедливых фундаментальных оценок тех или иных акций. Поэтому как это предложение будет сочетаться с анализом со стороны брокерских домов, не вполне понятно", - отмечает Леснов. "Инвестору все же нужен выбор из множества субъективных оценок, которые делают инвестиционные дома", - поясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев. "К тому же здесь речь идет о том, что изменение этого рейтинга по новому формату предлагается раз в полгода, а это достаточно длительный срок. В течение полугода может быть принято много значимых решений и могут происходить различные события, которые влияют на фундаментальную оценку компаний. Поэтому такая периодичность переоценки может вызывать определенные вопросы", - обращает внимание Леснов. "Инициатива имеет отношение к подсанкционным эмитентам. Но ситуация меняется: сегодня они под санкциями, а завтра нет. Пока непонятно, как будет механизм адаптироваться к таким изменениям", - также отмечает Абелев. "Наверное, тут самое важное, чтобы был единый, прозрачный и понятный подход к оценке с минимумом субъективных коэффициентов и максимумом используемой фактической информации", - резюмирует Скрябин.
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ПРАЙМ
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5
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7 495 645-6601
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рынки, акции, россия, банк россии, рейтинг, финансы
Экономика, Рынки, Акции, РОССИЯ, Банк России, рейтинг, Финансы
15:08 26.03.2025
 
Эксперты оценили идею ЦБ о вводе рейтингов акций

Эксперты назвали логичной идею Банка России ввести проект рейтингования акций

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Идея Банка России запустить проект рейтингования акций российских эмитентов кредитными агентствами вполне здравая и логичная, особенно в текущих условиях, дали оценку для агентства РИА Новости эксперты финансового рынка.
Глава департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева ранее в интервью изданию "РБК Инвестиции" заявила, что регулятор собирается запустить в пилотном режиме проект оценки акций российских эмитентов кредитными рейтинговыми агентствами. Она отметила, что основные задачи проекта - дать инвесторам прозрачный и профессиональный ориентир, на основе которого смогут приниматься инвестиционные решения, в первую очередь относительно эмитентов, которые не раскрывают информацию в силу санкционных рисков.
В целом идея предоставить простой, понятный для инвесторов инструмент для принятия инвестиционных решений вполне здрава и логична, считает заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов.
Как отметил Леснов, на сегодняшний день на рынке достаточно много инвесторов, которые не могут самостоятельно в полной степени анализировать акции. Кроме того, значительно выросло и число непрофессиональных авторов, которые на различных платформах могут публиковать противоречивую информацию касательно тех или иных акций.
"Поэтому вот в таком океане разбросанной и не подтвержденной информации создание понятного и простого инструмента для принятия решения - вполне логично", - пояснил Леснов.
Сам факт того, что предпринимаются действия для улучшения информационной доступности положителен и позволяет получить участникам рынка, особенно физлицам, больше материала для принятия решений, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
"Недоступность документации некоторых эмитентов или сложность и временные затраты на поиск и анализ информации мешают инвестору принять решение инвестировать. В условиях ограниченного раскрытия корпоративной информации этот рейтинг даст инвесторам оценку справедливой стоимости компаний. Тогда и эмитент задумается, а не раскрыть ли полностью данные о своей деятельности", - добавляет основатель Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак. В любом случае, это положительно скажется на общем состоянии рынка, заключает он.
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
"Но есть нюансы. Во-первых, уже сейчас в целом на мировом фондовом рынке есть практика аналитических отчетов, которые предоставляют брокерские, инвестиционные компании. Есть достаточно крупные аналитические штаты, наверное, у каждого брокера, которые занимаются анализом всей этой информации и делают свои выводы с указанием справедливых фундаментальных оценок тех или иных акций. Поэтому как это предложение будет сочетаться с анализом со стороны брокерских домов, не вполне понятно", - отмечает Леснов.
"Инвестору все же нужен выбор из множества субъективных оценок, которые делают инвестиционные дома", - поясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании "Риком-Траст" Олег Абелев.
"К тому же здесь речь идет о том, что изменение этого рейтинга по новому формату предлагается раз в полгода, а это достаточно длительный срок. В течение полугода может быть принято много значимых решений и могут происходить различные события, которые влияют на фундаментальную оценку компаний. Поэтому такая периодичность переоценки может вызывать определенные вопросы", - обращает внимание Леснов.
"Инициатива имеет отношение к подсанкционным эмитентам. Но ситуация меняется: сегодня они под санкциями, а завтра нет. Пока непонятно, как будет механизм адаптироваться к таким изменениям", - также отмечает Абелев.
"Наверное, тут самое важное, чтобы был единый, прозрачный и понятный подход к оценке с минимумом субъективных коэффициентов и максимумом используемой фактической информации", - резюмирует Скрябин.
Прибыль - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
В ЦБ РФ раскрыли, сколько российские банки заработали в феврале
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