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Путин отменил передачу "дочки" Ariston в управление структуре "Газпрома"

Путин отменил передачу "дочки" Ariston в управление структуре "Газпрома" - 26.03.2025, ПРАЙМ

Путин отменил передачу "дочки" Ariston в управление структуре "Газпрома"

Бизнес итальянской компании Ariston в РФ выведен из временного управления структуры концерна "Газпрома", следует из указа президента России Владимира Путина. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T18:14+0300

2025-03-26T18:14+0300

2025-03-26T18:18+0300

энергетика

владимир путин

газпром

газ

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Бизнес итальянской компании Ariston в РФ выведен из временного управления структуры концерна "Газпрома", следует из указа президента России Владимира Путина. В апреле 2024 года Путин передал российскую дочернюю компанию Ariston "Аристон Термо Русь" во временное управление АО "Газпром бытовые системы". Отныне этот пункт утратил силу. "Признать утратившим силу: пункт 20 раздела IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденного указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года No 302", - говорится в указе. Ariston - торговая марка, которая принадлежит итальянскому концерну Indesit Company. Она представлена крупногабаритной бытовой техникой, в частности, водонагревателями, вытяжками, варочными панелями и другими изделиями. Тогда же в апреле одновременно с компанией "Аристон Термо Русь" во временное управление АО "Газпром бытовые системы" было передано и ООО "БСХ Бытовые Приборы", которая является российской "дочкой" компании BSH Hausgerate (самые известные марки бытовой техники - Bosch и Siemens). До этого компании уже выводились из временного управления - в основном перед продажей. Так, так было с российским бизнесом Danone и Carlsberg.

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владимир путин, газпром, газ