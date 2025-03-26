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Путин отменил передачу "дочки" Ariston в управление структуре "Газпрома" - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Путин отменил передачу "дочки" Ariston в управление структуре "Газпрома"
Путин отменил передачу "дочки" Ariston в управление структуре "Газпрома" - 26.03.2025, ПРАЙМ
Путин отменил передачу "дочки" Ariston в управление структуре "Газпрома"
Бизнес итальянской компании Ariston в РФ выведен из временного управления структуры концерна "Газпрома", следует из указа президента России Владимира Путина. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T18:14+0300
2025-03-26T18:18+0300
энергетика
владимир путин
газпром
газ
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Бизнес итальянской компании Ariston в РФ выведен из временного управления структуры концерна "Газпрома", следует из указа президента России Владимира Путина. В апреле 2024 года Путин передал российскую дочернюю компанию Ariston "Аристон Термо Русь" во временное управление АО "Газпром бытовые системы". Отныне этот пункт утратил силу. "Признать утратившим силу: пункт 20 раздела IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденного указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года No 302", - говорится в указе. Ariston - торговая марка, которая принадлежит итальянскому концерну Indesit Company. Она представлена крупногабаритной бытовой техникой, в частности, водонагревателями, вытяжками, варочными панелями и другими изделиями. Тогда же в апреле одновременно с компанией "Аристон Термо Русь" во временное управление АО "Газпром бытовые системы" было передано и ООО "БСХ Бытовые Приборы", которая является российской "дочкой" компании BSH Hausgerate (самые известные марки бытовой техники - Bosch и Siemens). До этого компании уже выводились из временного управления - в основном перед продажей. Так, так было с российским бизнесом Danone и Carlsberg.
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владимир путин, газпром, газ
Энергетика, Владимир Путин, Газпром, Газ
18:14 26.03.2025 (обновлено: 18:18 26.03.2025)
 
Путин отменил передачу "дочки" Ariston в управление структуре "Газпрома"

Российская "дочка" Ariston выведена из временного управления структуры "Газпрома"

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Бизнес итальянской компании Ariston в РФ выведен из временного управления структуры концерна "Газпрома", следует из указа президента России Владимира Путина.
В апреле 2024 года Путин передал российскую дочернюю компанию Ariston "Аристон Термо Русь" во временное управление АО "Газпром бытовые системы".
Отныне этот пункт утратил силу. "Признать утратившим силу: пункт 20 раздела IV перечня движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденного указом президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 года No 302", - говорится в указе.
Итальянский флаг на улице во Флоренции - ПРАЙМ, 1920, 02.05.2024
В Италии пригрозили ответить России на решения по Ariston и BSH Hausgerate
2 мая 2024, 11:52
Ariston - торговая марка, которая принадлежит итальянскому концерну Indesit Company. Она представлена крупногабаритной бытовой техникой, в частности, водонагревателями, вытяжками, варочными панелями и другими изделиями.
Тогда же в апреле одновременно с компанией "Аристон Термо Русь" во временное управление АО "Газпром бытовые системы" было передано и ООО "БСХ Бытовые Приборы", которая является российской "дочкой" компании BSH Hausgerate (самые известные марки бытовой техники - Bosch и Siemens).
До этого компании уже выводились из временного управления - в основном перед продажей. Так, так было с российским бизнесом Danone и Carlsberg.
 
ЭнергетикаВладимир ПутинГазпромГаз
 
 
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