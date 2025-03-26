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Минэкономразвития отметил ежегодный рост турпотока в регионы Арктики

Минэкономразвития отметил ежегодный рост турпотока в регионы Арктики - 26.03.2025, ПРАЙМ

Минэкономразвития отметил ежегодный рост турпотока в регионы Арктики

Турпоток в регионы Арктики ежегодно растет на 8-9%, на сегодняшний день на долю этого региона в общероссийском турпотоке приходится 4-5%, сообщил на... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T11:02+0300

2025-03-26T11:02+0300

2025-03-26T11:02+0300

туризм

бизнес

арктика

путешествия

карелия

красноярский край

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МУРМАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. Турпоток в регионы Арктики ежегодно растет на 8-9%, на сегодняшний день на долю этого региона в общероссийском турпотоке приходится 4-5%, сообщил на Международном арктическом форуме замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "Сейчас очевиден тренд на то, что люди ищут новые впечатления. И это туристы не только из России, но и туристы из других стран мира. Мне кажется, как раз Арктика может такие новые впечатления нам дать. И в целом мы, конечно, видим стабильный рост интереса к туризму в Арктической зоне. У нас от 8 до 9% ежегодный рост по туристическому потоку в регионы Арктической зоны. От 4 до 5% в общем объеме туризма в стране занимают регионы Арктической зоны. Это традиционно Красноярский край, Карелия, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ", - сказал Вахруков в ходе сессии "Восхитительный Север: перспективы туризма за полярным кругом". Он уточнил, что в рамках программы льготного кредитования на данный момент в регионе реализуются 7 инвестиционных проектов на 1100 номеров. Один из них - комплекс инвестиционных проектов по строительству горнолыжного комплекса. "Также в рамках новой заявочной кампании нам пришло заявок на 1730 номерного фонда. Это еще одна горнолыжка в Арктической зоне. Это говорит не только о нашем интересе, интересе туристов, но и интересе инвесторов в том, чтобы вкладывать в развитие туризма в Арктике", - добавил Вахруков. Замглавы подчеркнул, что отдельно для Арктики по поручению президента ведомство предусмотрело с этого года возможность инвесторам заявлять строительство гостиниц с номерным фондов от 40 и более номеров. "Это важное решение, на мой взгляд, которое позволит инвесторам, исходя из климатических особенностей, особенностей рельефа, создавать гостиницы средней вместительности", - пояснил он. "В части строительства модульных и капитальных гостиниц мы для Арктической зоны сделали определенные послабления с учетом сложности в логистике. Сняли ограничения по заводскому производству. Модульные гостиницы теперь в такое ограничение для Арктической зоны не действуют. Соответственно, в рамках новой заявочной кампании можно заявлять проекты, в том числе и модульные гостиницы, которые будут собираться, так скажем, из местных материалов на базе местных небольших предприятий. В целом, по оценке, до 33% расходов на логистику это позволит сэкономить", - добавил Вахруков.

https://1prime.ru/20250326/turizm-856106778.html

арктика

карелия

красноярский край

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туризм, бизнес, арктика, путешествия, карелия, красноярский край