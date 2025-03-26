Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минэкономразвития отметил ежегодный рост турпотока в регионы Арктики - 26.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250326/arktika-856111809.html
Минэкономразвития отметил ежегодный рост турпотока в регионы Арктики
Минэкономразвития отметил ежегодный рост турпотока в регионы Арктики - 26.03.2025, ПРАЙМ
Минэкономразвития отметил ежегодный рост турпотока в регионы Арктики
Турпоток в регионы Арктики ежегодно растет на 8-9%, на сегодняшний день на долю этого региона в общероссийском турпотоке приходится 4-5%, сообщил на... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T11:02+0300
2025-03-26T11:02+0300
туризм
бизнес
арктика
путешествия
карелия
красноярский край
https://cdnn.1prime.ru/img/83650/21/836502116_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_c358fd5fe711ccc9540a0b5584ba18bb.jpg
МУРМАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. Турпоток в регионы Арктики ежегодно растет на 8-9%, на сегодняшний день на долю этого региона в общероссийском турпотоке приходится 4-5%, сообщил на Международном арктическом форуме замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "Сейчас очевиден тренд на то, что люди ищут новые впечатления. И это туристы не только из России, но и туристы из других стран мира. Мне кажется, как раз Арктика может такие новые впечатления нам дать. И в целом мы, конечно, видим стабильный рост интереса к туризму в Арктической зоне. У нас от 8 до 9% ежегодный рост по туристическому потоку в регионы Арктической зоны. От 4 до 5% в общем объеме туризма в стране занимают регионы Арктической зоны. Это традиционно Красноярский край, Карелия, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ", - сказал Вахруков в ходе сессии "Восхитительный Север: перспективы туризма за полярным кругом". Он уточнил, что в рамках программы льготного кредитования на данный момент в регионе реализуются 7 инвестиционных проектов на 1100 номеров. Один из них - комплекс инвестиционных проектов по строительству горнолыжного комплекса. "Также в рамках новой заявочной кампании нам пришло заявок на 1730 номерного фонда. Это еще одна горнолыжка в Арктической зоне. Это говорит не только о нашем интересе, интересе туристов, но и интересе инвесторов в том, чтобы вкладывать в развитие туризма в Арктике", - добавил Вахруков. Замглавы подчеркнул, что отдельно для Арктики по поручению президента ведомство предусмотрело с этого года возможность инвесторам заявлять строительство гостиниц с номерным фондов от 40 и более номеров. "Это важное решение, на мой взгляд, которое позволит инвесторам, исходя из климатических особенностей, особенностей рельефа, создавать гостиницы средней вместительности", - пояснил он. "В части строительства модульных и капитальных гостиниц мы для Арктической зоны сделали определенные послабления с учетом сложности в логистике. Сняли ограничения по заводскому производству. Модульные гостиницы теперь в такое ограничение для Арктической зоны не действуют. Соответственно, в рамках новой заявочной кампании можно заявлять проекты, в том числе и модульные гостиницы, которые будут собираться, так скажем, из местных материалов на базе местных небольших предприятий. В целом, по оценке, до 33% расходов на логистику это позволит сэкономить", - добавил Вахруков.
https://1prime.ru/20250326/turizm-856106778.html
арктика
карелия
красноярский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83650/21/836502116_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_debcd883cbdc94fc6549981a6f5bdbc4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, арктика, путешествия, карелия, красноярский край
Туризм, Бизнес, АРКТИКА, путешествия, Карелия, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
11:02 26.03.2025
 
Минэкономразвития отметил ежегодный рост турпотока в регионы Арктики

Минэкономразвития: турпоток в регионы Арктики ежегодно растет на 8-9%

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорный парк "Рускеала" в Сортавальском районе Карелии.
Горный парк Рускеала в Сортавальском районе Карелии. - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МУРМАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. Турпоток в регионы Арктики ежегодно растет на 8-9%, на сегодняшний день на долю этого региона в общероссийском турпотоке приходится 4-5%, сообщил на Международном арктическом форуме замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
"Сейчас очевиден тренд на то, что люди ищут новые впечатления. И это туристы не только из России, но и туристы из других стран мира. Мне кажется, как раз Арктика может такие новые впечатления нам дать. И в целом мы, конечно, видим стабильный рост интереса к туризму в Арктической зоне. У нас от 8 до 9% ежегодный рост по туристическому потоку в регионы Арктической зоны. От 4 до 5% в общем объеме туризма в стране занимают регионы Арктической зоны. Это традиционно Красноярский край, Карелия, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ", - сказал Вахруков в ходе сессии "Восхитительный Север: перспективы туризма за полярным кругом".
Он уточнил, что в рамках программы льготного кредитования на данный момент в регионе реализуются 7 инвестиционных проектов на 1100 номеров. Один из них - комплекс инвестиционных проектов по строительству горнолыжного комплекса. "Также в рамках новой заявочной кампании нам пришло заявок на 1730 номерного фонда. Это еще одна горнолыжка в Арктической зоне. Это говорит не только о нашем интересе, интересе туристов, но и интересе инвесторов в том, чтобы вкладывать в развитие туризма в Арктике", - добавил Вахруков.
Замглавы подчеркнул, что отдельно для Арктики по поручению президента ведомство предусмотрело с этого года возможность инвесторам заявлять строительство гостиниц с номерным фондов от 40 и более номеров. "Это важное решение, на мой взгляд, которое позволит инвесторам, исходя из климатических особенностей, особенностей рельефа, создавать гостиницы средней вместительности", - пояснил он.
"В части строительства модульных и капитальных гостиниц мы для Арктической зоны сделали определенные послабления с учетом сложности в логистике. Сняли ограничения по заводскому производству. Модульные гостиницы теперь в такое ограничение для Арктической зоны не действуют. Соответственно, в рамках новой заявочной кампании можно заявлять проекты, в том числе и модульные гостиницы, которые будут собираться, так скажем, из местных материалов на базе местных небольших предприятий. В целом, по оценке, до 33% расходов на логистику это позволит сэкономить", - добавил Вахруков.
Крым - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
Названы популярные виды туризма в Крыму
08:42
 
ТуризмБизнесАРКТИКАпутешествияКарелияКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала