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Патрушев: надо определить, какие страны допустить к проектам в Арктике
Патрушев: надо определить, какие страны допустить к проектам в Арктике - 26.03.2025, ПРАЙМ
Патрушев: надо определить, какие страны допустить к проектам в Арктике
Зарубежные государства готовы прийти в совместные с Россией проекты по освоению Арктики, но надо будет определить, кого из них и на каких условиях туда... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T18:37+0300
2025-03-26T18:37+0300
2025-03-26T18:37+0300
экономика
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МУРМАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. Зарубежные государства готовы прийти в совместные с Россией проекты по освоению Арктики, но надо будет определить, кого из них и на каких условиях туда допустить, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "На сегодняшний день иностранные государства готовы прийти и придут (в совместные с проекты - ред.). Надо думать, кого из них пустить и на каких условиях. Это наша с вами задача", - сказал Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога". По его словам, интерес к работе в Арктике проявляют и неарктические государства.
https://1prime.ru/20250326/arktika-856130734.html
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арктика, николай патрушев, россия
Экономика, АРКТИКА, Николай Патрушев, РОССИЯ
Патрушев: надо определить, какие страны допустить к проектам в Арктике
Патрушев: надо определить, какие страны допустить к проектам с Россией в Арктике
МУРМАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. Зарубежные государства готовы прийти в совместные с Россией проекты по освоению Арктики, но надо будет определить, кого из них и на каких условиях туда допустить, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
"На сегодняшний день иностранные государства готовы прийти и придут (в совместные с проекты - ред.). Надо думать, кого из них пустить и на каких условиях. Это наша с вами задача", - сказал Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
По его словам, интерес к работе в Арктике проявляют и неарктические государства.
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