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Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - 26.03.2025, ПРАЙМ

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T05:18+0300

2025-03-26T05:18+0300

2025-03-26T05:18+0300

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ЛУГАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - говорится в сообщении. Минобороны уточняет, что артиллерийский расчет при взаимодействии с операторами БПЛА выполнил поражение обнаруженных укрытий и огневых точек противника. Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели с минимальным количеством выстрелов. Стрельба велась по вражеским позициям на дистанции около 20 километров.

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общество , россия, рф, всу, минобороны рф