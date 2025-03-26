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Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - 26.03.2025, ПРАЙМ
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T05:18+0300
2025-03-26T05:18+0300
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ЛУГАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - говорится в сообщении.
Минобороны уточняет, что артиллерийский расчет при взаимодействии с операторами БПЛА выполнил поражение обнаруженных укрытий и огневых точек противника. Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели с минимальным количеством выстрелов.
Стрельба велась по вражеским позициям на дистанции около 20 километров.
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Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Минобороны сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ на Красноармейском направлении
ЛУГАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении в ДНР, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие артиллерийского расчета 152-миллиметровой буксируемой пушки "Гиацинт-Б" группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО)", - говорится в сообщении.
Минобороны уточняет, что артиллерийский расчет при взаимодействии с операторами БПЛА выполнил поражение обнаруженных укрытий и огневых точек противника. Корректировка точности огня артиллерийского орудия выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цели с минимальным количеством выстрелов.
Стрельба велась по вражеским позициям на дистанции около 20 километров.