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Фондовые индексы АТР растут в среду утром вслед за рынками США
Фондовые индексы АТР растут в среду утром вслед за рынками США - 26.03.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР растут в среду утром вслед за рынками США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду утром вслед за рынками Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T07:55+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду утром вслед за рынками Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,18%, до 3 375,97 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,72%, до 2 052,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,3%, до 23 414,69 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,17%, до 2 646,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, до 7 998,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,83%, до 37 092,5 пункта. Азиатские инвесторы оценивают закрытие торгов вторника на биржах США. Наибольший рост показал технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, увеличившись на 0,46%. Индексы S&P 500 и Dow Jones по итогам дня также закрылись в плюсе. Аналитики Morgan Stanley повысили прогноз по китайским акциям в связи с улучшением ожиданий по прибыли крупнейших компаний Китая, передает агентство Блумберг. Внимание мировых рынков при этом все еще сосредоточено на торговой политике США. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы. Позже он заявил, что Штаты объявят о введении новых пошлин в ближайшие дни, они будут касаться автомобильной индустрии и древесины. Также, по данным СМИ, администрация Трампа планирует применить так называемые "взаимные пошлины" (reciprocal tariffs) в отношении государств с устойчивым торговым дисбалансом с США. И в их число входят многие крупные страны мира.
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рынки, торги, индексы, сша, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, nasdaq composite, атр, биржи атр
Экономика, Рынки, Торги, Индексы, США, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, Nasdaq Composite, АТР, биржи АТР
Фондовые индексы АТР растут в среду утром вслед за рынками США
Основные фондовые индексы АТР поднимаются в среду вслед за рынками Уолл-стрит
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в среду утром вслед за рынками Уолл-стрит, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,18%, до 3 375,97 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,72%, до 2 052,79 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,3%, до 23 414,69 пункта. Южнокорейский KOSPI поднимался на 1,17%, до 2 646,54 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%, до 7 998,1 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,83%, до 37 092,5 пункта.
Азиатские инвесторы оценивают закрытие торгов вторника на биржах США. Наибольший рост показал технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские фондовые биржи, увеличившись на 0,46%. Индексы S&P 500 и Dow Jones по итогам дня также закрылись в плюсе.
Аналитики Morgan Stanley повысили прогноз по китайским акциям в связи с улучшением ожиданий по прибыли крупнейших компаний Китая, передает агентство Блумберг.
Внимание мировых рынков при этом все еще сосредоточено на торговой политике США. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что со 2 апреля вводит пошлину 25% в отношении стран, закупающих нефть и газ у Венесуэлы. Позже он заявил, что Штаты объявят о введении новых пошлин в ближайшие дни, они будут касаться автомобильной индустрии и древесины. Также, по данным СМИ, администрация Трампа планирует применить так называемые "взаимные пошлины" (reciprocal tariffs) в отношении государств с устойчивым торговым дисбалансом с США. И в их число входят многие крупные страны мира.
Российский рынок акций завершил основные торги снижением