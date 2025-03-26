https://1prime.ru/20250326/atr-856115189.html

Фондовые индексы АТР в среду в основном выросли

Фондовые индексы АТР в среду в основном выросли - 26.03.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в среду в основном выросли

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T12:33+0300

2025-03-26T12:33+0300

2025-03-26T12:33+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно увеличились, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,04%, до 3 368,7 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – вырос на 0,39%, до 2 046,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index – на 0,6%, до 23 483,32 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,08%, до 2 643,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,71%, до 7 999 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,65%, до 38 027,29 пункта. Индексы несколько корректируются после снижения ранее. Накануне индексы Китая, Гонконга и Южной Кореи сократились, в том числе Hang Seng показал снижение на 2,35%. Ранее эксперты Morgan Stanley "улучшили" свои прогнозы в отношении акций Китая, аналитики Goldman Sachs Group также сохраняют "бычий" настрой, передаёт агентство Блумберг. Инвесторы обратили внимание и на макростатистику. Так, годовая инфляция в Австралии составила 2,4% по итогам февраля после 2,5% месяцем ранее, прогноз составлял 2,5%. А композитный индекс деловых настроений (CBSI) Южной Кореи в марте поднялся до 86,7 пункта с 85,3 пункта в феврале. Акции Nintendo подорожали в Токио на 5,25%. Ранее аналитики Goldman Sachs рекомендовали покупать акции компании и установили целевую цену в перспективе года на уровне 13 600 иен, что на 26% выше уровня закрытия вторника, сообщает агентство. Аналитики связывают это с запланированной на 2 апреля презентацией консоли Switch 2, которая может "разблокировать неработающее оборудование и неактивных пользователей" и привести к росту числа активных консолей до новых максимумов.

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китай

южная корея

азиатско-тихоокеанский регион

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рынки, торги, индексы, китай, южная корея, азиатско-тихоокеанский регион, атр