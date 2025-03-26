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В России началась массовая распродажа китайских авто
В России началась массовая распродажа китайских авто - 26.03.2025, ПРАЙМ
В России началась массовая распродажа китайских авто
Затоваренность складов дилеров и импортеров привела к значительным скидкам на новые китайские автомобили в России, передает издание "Коммерсант". | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T09:02+0300
2025-03-26T09:02+0300
2025-03-26T09:02+0300
россия
китайские авто
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Затоваренность складов дилеров и импортеров привела к значительным скидкам на новые китайские автомобили в России, передает издание "Коммерсант".Отмечается, что размер скидок варьирует от 150 тысяч до одного миллиона рублей на разные модели. Ожидается, что период скидок продлится до середины лета, до тех пор пока не будет распродан запас со складов и появится оживление спроса.Опрошенные изданием эксперты заметили, что снижение цен происходит в основном за счет скидок, которые делают как автопроизводители, так и дилеры и импортеры. Скидки также распространяются на автомобили Lada. Самые привлекательные предложения относятся к менее популярным моделям, а основная часть автомобилей со скидками выпущена в 2023-2024 годах.
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россия, китайские авто
В России началась массовая распродажа китайских авто
"Ъ": китайские автомобили в России распродаются со скидкой до 1 млн рублей
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ.
Затоваренность складов дилеров и импортеров привела к значительным скидкам на новые китайские автомобили в России, передает
издание "Коммерсант".
Отмечается, что размер скидок варьирует от 150 тысяч до одного миллиона рублей на разные модели. Ожидается, что период скидок продлится до середины лета, до тех пор пока не будет распродан запас со складов и появится оживление спроса.
Опрошенные изданием эксперты заметили, что снижение цен происходит в основном за счет скидок, которые делают как автопроизводители, так и дилеры и импортеры. Скидки также распространяются на автомобили Lada. Самые привлекательные предложения относятся к менее популярным моделям, а основная часть автомобилей со скидками выпущена в 2023-2024 годах.
Дилеры стали предлагать рассрочку и скидки на покупку авто