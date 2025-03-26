https://1prime.ru/20250326/bednost-856126234.html

Мишустин пообещал побороть бедность в России

Мишустин пообещал побороть бедность в России - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин пообещал побороть бедность в России

Бедности в России быть не должно, власти страны должны побороть эту проблему, поэтому работа в этом направлении продолжится, заявил премьер-министр РФ Михаил... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T16:18+0300

2025-03-26T16:18+0300

2025-03-26T16:40+0300

россия

общество

михаил мишустин

госдума

бедность

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Бедности в России быть не должно, власти страны должны побороть эту проблему, поэтому работа в этом направлении продолжится, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "По бедности - это важнейшее направление, которым мы занимались системно много лет. С 2020 года уровень бедности снизился с 12,5% до 7,2%. Это серьезный результат... Абсолютно точно, продолжим работу. Мы должны это побороть. Этого не должно быть", - сказал глава правительства России.

https://1prime.ru/20250326/mishustin-856118658.html

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россия, общество , михаил мишустин, госдума, бедность