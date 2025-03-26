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Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,12 процента
Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,12 процента - 26.03.2025, ПРАЙМ
Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,12 процента
Средняя розничная цена бензина в России с 17 по 24 марта выросла на 0,12%, или на 7 копеек, до 59,31 рубля за литр, цена дизельного топлива осталась на уровне... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T19:06+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 17 по 24 марта выросла на 0,12%, или на 7 копеек, до 59,31 рубля за литр, цена дизельного топлива осталась на уровне предыдущей недели - 70,98 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Ранее, с 10 по 17 марта, средняя цена бензина в рознице выросла на 0,07%, или на 4 копейки - до 59,24 рубля за литр. При этом дизельное топливо подешевело впервые за год, пусть и на скромные 0,01% за неделю. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю Аи-92 подорожал на 0,12%, до 56,12 рубля за литр, Аи-95 - на 0,13%, до 61,3 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,01%, до 83,82 рубля. Общая инфляция в стране с 18 по 24 марта составила 0,12%. Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 44 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Москве, Ярославской, Псковской и Ленинградской областях - на 0,3%. В Санкт-Петербурге цены выросли на 0,2%. Снижение цен было зафиксировано в 5 субъектах, более всего - в Тыве (-1,5%). В Минэнерго, комментируя ситуацию на топливном рынке, сообщили РИА Новости, что РФ полностью обеспечена предложением. В стране накоплено достаточно запасов для нужд внутреннего рынка, в том числе и сельхозпроизводителей. Правительство РФ продлило с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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аи-92, аи-95, аи-98, россия, дизтопливо
Энергетика, Аи-92, Аи-95, Аи-98, РОССИЯ, дизтопливо
Бензин на АЗС в России за неделю подорожал на 0,12 процента
Росстат: бензин на АЗС в РФ за неделю подорожал на 0,12%, цена дизтоплива не изменилась
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России с 17 по 24 марта выросла на 0,12%, или на 7 копеек, до 59,31 рубля за литр, цена дизельного топлива осталась на уровне предыдущей недели - 70,98 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата.
Ранее, с 10 по 17 марта, средняя цена бензина в рознице выросла на 0,07%, или на 4 копейки - до 59,24 рубля за литр. При этом дизельное топливо подешевело впервые за год, пусть и на скромные 0,01% за неделю.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю Аи-92 подорожал на 0,12%, до 56,12 рубля за литр, Аи-95 - на 0,13%, до 61,3 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,01%, до 83,82 рубля. Общая инфляция в стране с 18 по 24 марта составила 0,12%.
Бензин продолжил дешеветь на российской бирже в понедельник
Рост цен на бензин за отчетный период был зафиксирован в 44 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Москве, Ярославской, Псковской и Ленинградской областях - на 0,3%. В Санкт-Петербурге цены выросли на 0,2%. Снижение цен было зафиксировано в 5 субъектах, более всего - в Тыве (-1,5%).
В Минэнерго, комментируя ситуацию на топливном рынке, сообщили РИА Новости, что РФ полностью обеспечена предложением. В стране накоплено достаточно запасов для нужд внутреннего рынка, в том числе и сельхозпроизводителей.
Правительство РФ продлило с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью) эмбарго сохраняется. Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая он был приостановлен, а осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.