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Бессент назвал возможный срок подписания соглашения с Киевом об ископаемых
Бессент назвал возможный срок подписания соглашения с Киевом об ископаемых - 26.03.2025, ПРАЙМ
Бессент назвал возможный срок подписания соглашения с Киевом об ископаемых
США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утверждён уже на следующей... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T23:15+0300
2025-03-26T23:15+0300
2025-03-26T23:15+0300
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ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утверждён уже на следующей неделе, заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент. "Мы передали завершённый документ об экономическом партнёрстве, он сейчас находится на рассмотрении у украинской стороны. Надеемся приступить к полным переговорам и, возможно, даже подписать его на следующей неделе", – сказал он в эфире телеканала Fox News. По словам американского министра, изначально соглашение представляло собой четырёхстраничный документ, но с учётом паузы в переговорах его удалось значительно расширить. "Мы воспользовались временным окном, чтобы довести его до финального варианта. Уверен, мы быстро продвинемся и подпишем его", – добавил Бессент.
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мировая экономика, украина, сша, редкоземельные элементы
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, редкоземельные элементы
Бессент назвал возможный срок подписания соглашения с Киевом об ископаемых
Бессент: США и Киев могут подписать соглашение по минералам уже на следующей неделе
ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утверждён уже на следующей неделе, заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы передали завершённый документ об экономическом партнёрстве, он сейчас находится на рассмотрении у украинской стороны. Надеемся приступить к полным переговорам и, возможно, даже подписать его на следующей неделе", – сказал он в эфире телеканала Fox News.
По словам американского министра, изначально соглашение представляло собой четырёхстраничный документ, но с учётом паузы в переговорах его удалось значительно расширить. "Мы воспользовались временным окном, чтобы довести его до финального варианта. Уверен, мы быстро продвинемся и подпишем его", – добавил Бессент.
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