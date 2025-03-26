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Бессент назвал возможный срок подписания соглашения с Киевом об ископаемых

Бессент назвал возможный срок подписания соглашения с Киевом об ископаемых - 26.03.2025, ПРАЙМ

Бессент назвал возможный срок подписания соглашения с Киевом об ископаемых

США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утверждён уже на следующей... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T23:15+0300

2025-03-26T23:15+0300

2025-03-26T23:15+0300

экономика

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украина

сша

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ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утверждён уже на следующей неделе, заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент. "Мы передали завершённый документ об экономическом партнёрстве, он сейчас находится на рассмотрении у украинской стороны. Надеемся приступить к полным переговорам и, возможно, даже подписать его на следующей неделе", – сказал он в эфире телеканала Fox News. По словам американского министра, изначально соглашение представляло собой четырёхстраничный документ, но с учётом паузы в переговорах его удалось значительно расширить. "Мы воспользовались временным окном, чтобы довести его до финального варианта. Уверен, мы быстро продвинемся и подпишем его", – добавил Бессент.

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мировая экономика, украина, сша, редкоземельные элементы