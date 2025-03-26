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Бессент назвал возможный срок подписания соглашения с Киевом об ископаемых - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250326/bessent-856138948.html
Бессент назвал возможный срок подписания соглашения с Киевом об ископаемых
Бессент назвал возможный срок подписания соглашения с Киевом об ископаемых - 26.03.2025, ПРАЙМ
Бессент назвал возможный срок подписания соглашения с Киевом об ископаемых
США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утверждён уже на следующей... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T23:15+0300
2025-03-26T23:15+0300
экономика
мировая экономика
украина
сша
редкоземельные элементы
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ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утверждён уже на следующей неделе, заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент. "Мы передали завершённый документ об экономическом партнёрстве, он сейчас находится на рассмотрении у украинской стороны. Надеемся приступить к полным переговорам и, возможно, даже подписать его на следующей неделе", – сказал он в эфире телеканала Fox News. По словам американского министра, изначально соглашение представляло собой четырёхстраничный документ, но с учётом паузы в переговорах его удалось значительно расширить. "Мы воспользовались временным окном, чтобы довести его до финального варианта. Уверен, мы быстро продвинемся и подпишем его", – добавил Бессент.
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мировая экономика, украина, сша, редкоземельные элементы
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, США, редкоземельные элементы
23:15 26.03.2025
 
Бессент назвал возможный срок подписания соглашения с Киевом об ископаемых

Бессент: США и Киев могут подписать соглашение по минералам уже на следующей неделе

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 26 мар – ПРАЙМ. США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утверждён уже на следующей неделе, заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы передали завершённый документ об экономическом партнёрстве, он сейчас находится на рассмотрении у украинской стороны. Надеемся приступить к полным переговорам и, возможно, даже подписать его на следующей неделе", – сказал он в эфире телеканала Fox News.
По словам американского министра, изначально соглашение представляло собой четырёхстраничный документ, но с учётом паузы в переговорах его удалось значительно расширить. "Мы воспользовались временным окном, чтобы довести его до финального варианта. Уверен, мы быстро продвинемся и подпишем его", – добавил Бессент.
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ЭкономикаМировая экономикаУКРАИНАСШАредкоземельные элементы
 
 
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