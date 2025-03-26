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Блиновская обжаловала приговор

Блиновская обжаловала приговор - 26.03.2025, ПРАЙМ

Блиновская обжаловала приговор

Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской, осужденной за легализацию денег, обжаловала приговор. Об этом агентству РИА Новости заявили в Савеловском суде... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T09:07+0300

2025-03-26T09:07+0300

2025-03-26T09:08+0300

общество

финансы

елена блиновская

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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской, осужденной за легализацию денег, обжаловала приговор. Об этом агентству РИА Новости заявили в Савеловском суде Москвы. Ранее 3 марта Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на 4 года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу государства. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - отметили в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Суд ранее признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Ранее подсудимая частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.

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общество , финансы, елена блиновская