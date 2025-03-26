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Блиновская обжаловала приговор - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Блиновская обжаловала приговор
Блиновская обжаловала приговор - 26.03.2025, ПРАЙМ
Блиновская обжаловала приговор
Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской, осужденной за легализацию денег, обжаловала приговор. Об этом агентству РИА Новости заявили в Савеловском суде... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T09:07+0300
2025-03-26T09:08+0300
общество
финансы
елена блиновская
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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской, осужденной за легализацию денег, обжаловала приговор. Об этом агентству РИА Новости заявили в Савеловском суде Москвы. Ранее 3 марта Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на 4 года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу государства. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - отметили в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Суд ранее признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества. Ранее подсудимая частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
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общество , финансы, елена блиновская
Общество , Финансы, Елена Блиновская
09:07 26.03.2025 (обновлено: 09:08 26.03.2025)
 
Блиновская обжаловала приговор

Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской обжаловала приговор

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМодель, блогер Елена Блиновская
Модель, блогер Елена Блиновская - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Защита "королевы марафонов" Елены Блиновской, осужденной за легализацию денег, обжаловала приговор. Об этом агентству РИА Новости заявили в Савеловском суде Москвы.
Ранее 3 марта Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере одного миллиона рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на 4 года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу государства.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - отметили в суде.
Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Суд ранее признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.
Ранее подсудимая частично признала вину. Она призналась в неуплате налогов, но отрицала вину в легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. По ее словам, в спорный период она не интересовалась бухгалтерией, поскольку была сосредоточена на новорожденной дочери и проведении марафонов.
По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.
Модель, блогер Елена Блиновская - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2025
Блиновская имеет шанс выйти по УДО уже в этом году
3 марта, 16:24
 
ОбществоФинансыЕлена Блиновская
 
 
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