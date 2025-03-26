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Суд отложил до мая проверку требования Сбербанка к Елене Блиновской - 26.03.2025, ПРАЙМ
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Суд отложил до мая проверку требования Сбербанка к Елене Блиновской
Суд отложил до мая проверку требования Сбербанка к Елене Блиновской - 26.03.2025, ПРАЙМ
Суд отложил до мая проверку требования Сбербанка к Елене Блиновской
Арбитражный суд Москвы отложил на 28 мая проверку обоснованности требования Сбербанка в размере около 13 миллионов рублей к блогеру Елене Блиновской в деле о ее | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T12:40+0300
2025-03-26T12:40+0300
елена блиновская
сбербанк
финансы
банки
арбитражный суд
суд
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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 28 мая проверку обоснованности требования Сбербанка в размере около 13 миллионов рублей к блогеру Елене Блиновской в деле о ее банкротстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснили участники процесса, требование вытекает из кредита на сумму 10 миллионов рублей, который банк выдал компании ООО "Дог Осьминог", принадлежащей Наталье Блиновской, сестре мужа Елены Блиновской. Наталья была поручителем по кредиту, а Елену кредитор считает выгодоприобретателем в сделке. Суд привлек Наталью Блиновскую, также признанную банкротом в Ярославле, и ее финансового управляющего к делу в статусе третьих лиц. Ранее суд признал обоснованным требование Сбербанка к Блиновской в размере около 8 миллионов рублей, вытекающее из кредитного договора 2023 года. Тот кредит был выдан ООО "Праймфуд", поручителем выступил муж Алексей Блиновский. Суд признал долг по кредиту "общим обязательством супругов Блиновских", приняв во внимание выводы Федеральной налоговой службы (ФНС) о том, что Блиновская была "конечным "выгодоприобретателем" в схеме уклонения от налогообложения путем "дробления бизнеса", а компания "Праймфуд" была одним из участников схемы. Блиновская в мае сама подала заявление о собственном банкротстве, но в процессе передумала, рассчитывая погасить долг своими силами. Тем не менее суд в ноябре признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. С момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления еще двух кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС – в размере около 1,2 миллиарда рублей и от ВТБ - около 270 миллионов. Оба они включены в реестр требований кредиторов. Ранее ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская оспорила решение налоговой инспекции, пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций и Верховный суд ее претензии отклонили. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
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елена блиновская, сбербанк, финансы, банки, арбитражный суд, суд
Елена Блиновская, Сбербанк, Финансы, Банки, арбитражный суд, суд
12:40 26.03.2025
 
Суд отложил до мая проверку требования Сбербанка к Елене Блиновской

Суд рассмотрит 28 мая требования Сбербанка к Блиновской на 13 миллионов рублей

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРассмотрение ходатайства о продлении срока домашнего ареста блогеру Е. Блиновской
Рассмотрение ходатайства о продлении срока домашнего ареста блогеру Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 28 мая проверку обоснованности требования Сбербанка в размере около 13 миллионов рублей к блогеру Елене Блиновской в деле о ее банкротстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснили участники процесса, требование вытекает из кредита на сумму 10 миллионов рублей, который банк выдал компании ООО "Дог Осьминог", принадлежащей Наталье Блиновской, сестре мужа Елены Блиновской. Наталья была поручителем по кредиту, а Елену кредитор считает выгодоприобретателем в сделке. Суд привлек Наталью Блиновскую, также признанную банкротом в Ярославле, и ее финансового управляющего к делу в статусе третьих лиц.
Ранее суд признал обоснованным требование Сбербанка к Блиновской в размере около 8 миллионов рублей, вытекающее из кредитного договора 2023 года. Тот кредит был выдан ООО "Праймфуд", поручителем выступил муж Алексей Блиновский. Суд признал долг по кредиту "общим обязательством супругов Блиновских", приняв во внимание выводы Федеральной налоговой службы (ФНС) о том, что Блиновская была "конечным "выгодоприобретателем" в схеме уклонения от налогообложения путем "дробления бизнеса", а компания "Праймфуд" была одним из участников схемы.
Блиновская в мае сама подала заявление о собственном банкротстве, но в процессе передумала, рассчитывая погасить долг своими силами. Тем не менее суд в ноябре признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. С момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления еще двух кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС – в размере около 1,2 миллиарда рублей и от ВТБ - около 270 миллионов. Оба они включены в реестр требований кредиторов.
Ранее ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская оспорила решение налоговой инспекции, пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций и Верховный суд ее претензии отклонили.
Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.
#Суд - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2025
Суд разделил требования Сбербанка к Euroclear и Clearstream
Вчера, 16:21
 
Елена БлиновскаяСбербанкФинансыБанкиарбитражный судсуд
 
 
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