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Кредиторы поделят счета Блиновской, не доставшиеся налоговой

Кредиторы поделят счета Блиновской, не доставшиеся налоговой - 26.03.2025, ПРАЙМ

Кредиторы поделят счета Блиновской, не доставшиеся налоговой

Арбитражный суд Москвы отказался передавать налоговой 40 миллионов рублей блогера Елены Блиновской, сумма будет разделена между всеми кредиторами, передает... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T15:47+0300

2025-03-26T15:47+0300

2025-03-26T15:47+0300

финансы

банки

арбитражный суд

суд

москва

елена блиновская

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отказался передавать налоговой 40 миллионов рублей блогера Елены Блиновской, сумма будет разделена между всеми кредиторами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Почти все имущество Блиновской находится под арестом, но со счетов на 40 миллионов рублей Савеловский суд Москвы снял арест, чтобы деньги перешли в ФНС на покрытие недоимки. Позднее Блиновскую признали банкротом, и ее финансовый управляющий попросила суд перейти к расчету с кредиторами и перечислить деньги налоговой. Однако уже на заседании передумала и назвала свое ходатайство преждевременным. "Вся сумма подлежит включению в общую массу и должна быть распределена среди всех кредиторов. Среди них еще Сбербанк и ВТБ, у ФНС нет преимущества только из-за гражданского иска", - сказала юрист на заседании. Суд согласился и отклонил ходатайство. Блиновская в мае сама подала заявление о собственном банкротстве, но в процессе передумала, рассчитывая погасить долг своими силами. Тем не менее, суд в ноябре признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Общий размер неисполненных обязательств Блиновской в решении суда не указан. С момента объявления ее банкротом в дело поступили заявления еще двух кредиторов о включении их требований в реестр требований кредиторов должника: от ФНС – в размере около 1,2 миллиарда рублей и от ВТБ - около 270 миллионов. Оба они включены в реестр требований кредиторов. Ранее ФНС проверила платежи Блиновской за 2019-2021 годы и установила, что блогер не доплатила почти 918 миллионов рублей, а также начислила ей пени и штрафы еще почти на 227 миллионов. В итоге сумма претензий превысила 1,1 миллиарда рублей. Блиновская оспорила решение налоговой инспекции, пытаясь снизить доначисленную сумму, но арбитражные суды трех инстанций и Верховный суд ее претензии отклонили. Савеловский суд Москвы 3 марта приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.

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