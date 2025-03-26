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Британия нарастит расходы на оборону

Британия нарастит расходы на оборону - 26.03.2025, ПРАЙМ

Британия нарастит расходы на оборону

Власти Великобритании увеличат оборонные расходы на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов ($2,84 миллиарда) в 2025-2026 финансовом году, сообщил в среду британский... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T10:42+0300

2025-03-26T10:42+0300

2025-03-26T10:42+0300

экономика

великобритания

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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Власти Великобритании увеличат оборонные расходы на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов ($2,84 миллиарда) в 2025-2026 финансовом году, сообщил в среду британский минфин. "Мир меняется. Британия должна быть готова. Поэтому мы подтверждаем дальнейшее увеличение оборонных расходов на 2,2 миллиарда фунтов на 2025-2026 (финансовый – ред.) год. Мы инвестируем в передовое вооружение для наших войск, а также предоставляем лучшие дома для семей военных", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X. Таким образом, расходы на оборону в новом финансовом году достигнут 2,36% ВВП, сообщает газета Sun. В конце февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о планах увеличить оборонные расходы с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году. Финансирование будет осуществлено за счёт урезания расходов на международную помощь в целях развития с 0,5% до 0,3% ВВП.

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