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Британия нарастит расходы на оборону - 26.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250326/britaniya-856111333.html
Британия нарастит расходы на оборону
Британия нарастит расходы на оборону - 26.03.2025, ПРАЙМ
Британия нарастит расходы на оборону
Власти Великобритании увеличат оборонные расходы на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов ($2,84 миллиарда) в 2025-2026 финансовом году, сообщил в среду британский... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T10:42+0300
2025-03-26T10:42+0300
экономика
великобритания
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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Власти Великобритании увеличат оборонные расходы на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов ($2,84 миллиарда) в 2025-2026 финансовом году, сообщил в среду британский минфин. "Мир меняется. Британия должна быть готова. Поэтому мы подтверждаем дальнейшее увеличение оборонных расходов на 2,2 миллиарда фунтов на 2025-2026 (финансовый – ред.) год. Мы инвестируем в передовое вооружение для наших войск, а также предоставляем лучшие дома для семей военных", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X. Таким образом, расходы на оборону в новом финансовом году достигнут 2,36% ВВП, сообщает газета Sun. В конце февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о планах увеличить оборонные расходы с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году. Финансирование будет осуществлено за счёт урезания расходов на международную помощь в целях развития с 0,5% до 0,3% ВВП.
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великобритания
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
10:42 26.03.2025
 
Британия нарастит расходы на оборону

Британия выделит дополнительные 2,84 миллиарда долларов на оборонные расходы

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2025
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Власти Великобритании увеличат оборонные расходы на 2,2 миллиарда фунтов стерлингов ($2,84 миллиарда) в 2025-2026 финансовом году, сообщил в среду британский минфин.
"Мир меняется. Британия должна быть готова. Поэтому мы подтверждаем дальнейшее увеличение оборонных расходов на 2,2 миллиарда фунтов на 2025-2026 (финансовый – ред.) год. Мы инвестируем в передовое вооружение для наших войск, а также предоставляем лучшие дома для семей военных", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Таким образом, расходы на оборону в новом финансовом году достигнут 2,36% ВВП, сообщает газета Sun.
В конце февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о планах увеличить оборонные расходы с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году. Финансирование будет осуществлено за счёт урезания расходов на международную помощь в целях развития с 0,5% до 0,3% ВВП.
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ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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