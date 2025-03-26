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США ожидает дефолт к августу, заявили в конгрессе

США ожидает дефолт к августу, заявили в конгрессе - 26.03.2025, ПРАЙМ

США ожидает дефолт к августу, заявили в конгрессе

Правительство США может столкнуться с дефолтом к августу или сентябрю в случае, если не будет повышен потолок госдолга, заявило в среду управление конгресса США | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T17:14+0300

2025-03-26T17:14+0300

2025-03-26T17:30+0300

экономика

сша

дефолт

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Правительство США может столкнуться с дефолтом к августу или сентябрю в случае, если не будет повышен потолок госдолга, заявило в среду управление конгресса США по бюджету."Согласно оценке управления конгресса США по бюджету, если потолок госдолга останется неизменным, способность правительства осуществлять заимствования с использованием чрезвычайных мер, вероятно, будет исчерпана в августе или сентябре 2025 года", - говорится в докладе.Ранее аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) опубликовали прогноз, что дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября.

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сша, дефолт