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США ожидает дефолт к августу, заявили в конгрессе - 26.03.2025, ПРАЙМ
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США ожидает дефолт к августу, заявили в конгрессе
США ожидает дефолт к августу, заявили в конгрессе - 26.03.2025, ПРАЙМ
США ожидает дефолт к августу, заявили в конгрессе
Правительство США может столкнуться с дефолтом к августу или сентябрю в случае, если не будет повышен потолок госдолга, заявило в среду управление конгресса США | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T17:14+0300
2025-03-26T17:30+0300
экономика
сша
дефолт
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Правительство США может столкнуться с дефолтом к августу или сентябрю в случае, если не будет повышен потолок госдолга, заявило в среду управление конгресса США по бюджету."Согласно оценке управления конгресса США по бюджету, если потолок госдолга останется неизменным, способность правительства осуществлять заимствования с использованием чрезвычайных мер, вероятно, будет исчерпана в августе или сентябре 2025 года", - говорится в докладе.Ранее аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) опубликовали прогноз, что дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября.
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сша, дефолт
Экономика, США, дефолт
17:14 26.03.2025 (обновлено: 17:30 26.03.2025)
 
США ожидает дефолт к августу, заявили в конгрессе

Правительство США может столкнуться с дефолтом к августу, если не повысит потолок госдолга

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Правительство США может столкнуться с дефолтом к августу или сентябрю в случае, если не будет повышен потолок госдолга, заявило в среду управление конгресса США по бюджету.
"Согласно оценке управления конгресса США по бюджету, если потолок госдолга останется неизменным, способность правительства осуществлять заимствования с использованием чрезвычайных мер, вероятно, будет исчерпана в августе или сентябре 2025 года", - говорится в докладе.
Ранее аналитики Двухпартийного политического центра (Bipartisan Policy Center) опубликовали прогноз, что дефолт по госдолгу США может произойти между серединой июля и началом октября.
Флаг США
Аналитики назвали ожидаемые сроки дефолта по госдолгу США
24 марта, 14:09
 
ЭкономикаСШАдефолт
 
 
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