https://1prime.ru/20250326/delegatsija-856103304.html

Делегация из Китая проведет встречу с министром торговли США

Делегация из Китая проведет встречу с министром торговли США - 26.03.2025, ПРАЙМ

Делегация из Китая проведет встречу с министром торговли США

Делегация из Китая планирует в среду провести встречу с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром, в том числе... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T03:11+0300

2025-03-26T03:11+0300

2025-03-26T03:11+0300

экономика

мировая экономика

сша

китай

пекин

дональд трамп

си цзиньпин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856103304.jpg?1742947884

ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. Делегация из Китая планирует в среду провести встречу с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром, в том числе для обсуждения вопроса торговых пошлин, об этом сообщил журналист телеканала Fox Business Эдвард Лоуренс. "Источник, хорошо знакомый с деталями встречи, рассказал мне, что завтра состоится встреча китайской делегации с министром торговли и торговым представителем США для переговоров по пошлинам", - написал журналист в социальной сети Х. Лоуренс также уточнил, что в рамках встречи, помимо прочих тем, планируется обсуждение вопросов, касающихся наркотрафика и торговых барьеров. Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пекин начали обсуждать возможность встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Саммит может состояться в июне на территории США. Подготовка к встрече проходит на фоне напряженности из-за разногласий в торговой сфере. В начале марта администрация Трампа ввела дополнительные 10% пошлины на китайские товары, объяснив это ролью Пекина в распространении наркотических веществ на американском рынке. Китай в ответ ввёл зеркальные тарифы, но их масштабы были ограничены, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.

сша

китай

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, китай, пекин, дональд трамп, си цзиньпин