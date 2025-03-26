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Делегация из Китая проведет встречу с министром торговли США - 26.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Делегация из Китая проведет встречу с министром торговли США
Делегация из Китая проведет встречу с министром торговли США - 26.03.2025, ПРАЙМ
Делегация из Китая проведет встречу с министром торговли США
Делегация из Китая планирует в среду провести встречу с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром, в том числе... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T03:11+0300
2025-03-26T03:11+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
пекин
дональд трамп
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. Делегация из Китая планирует в среду провести встречу с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром, в том числе для обсуждения вопроса торговых пошлин, об этом сообщил журналист телеканала Fox Business Эдвард Лоуренс. "Источник, хорошо знакомый с деталями встречи, рассказал мне, что завтра состоится встреча китайской делегации с министром торговли и торговым представителем США для переговоров по пошлинам", - написал журналист в социальной сети Х. Лоуренс также уточнил, что в рамках встречи, помимо прочих тем, планируется обсуждение вопросов, касающихся наркотрафика и торговых барьеров. Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пекин начали обсуждать возможность встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Саммит может состояться в июне на территории США. Подготовка к встрече проходит на фоне напряженности из-за разногласий в торговой сфере. В начале марта администрация Трампа ввела дополнительные 10% пошлины на китайские товары, объяснив это ролью Пекина в распространении наркотических веществ на американском рынке. Китай в ответ ввёл зеркальные тарифы, но их масштабы были ограничены, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.
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мировая экономика, сша, китай, пекин, дональд трамп, си цзиньпин
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
03:11 26.03.2025
 
Делегация из Китая проведет встречу с министром торговли США

Fox Business: делегация из Китая встретится с министром торговли США Латником и Гриром

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ВАШИНГТОН, 26 мар - ПРАЙМ. Делегация из Китая планирует в среду провести встречу с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром, в том числе для обсуждения вопроса торговых пошлин, об этом сообщил журналист телеканала Fox Business Эдвард Лоуренс.
"Источник, хорошо знакомый с деталями встречи, рассказал мне, что завтра состоится встреча китайской делегации с министром торговли и торговым представителем США для переговоров по пошлинам", - написал журналист в социальной сети Х.
Лоуренс также уточнил, что в рамках встречи, помимо прочих тем, планируется обсуждение вопросов, касающихся наркотрафика и торговых барьеров.
Ранее сообщалось, что Вашингтон и Пекин начали обсуждать возможность встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Саммит может состояться в июне на территории США. Подготовка к встрече проходит на фоне напряженности из-за разногласий в торговой сфере.
В начале марта администрация Трампа ввела дополнительные 10% пошлины на китайские товары, объяснив это ролью Пекина в распространении наркотических веществ на американском рынке. Китай в ответ ввёл зеркальные тарифы, но их масштабы были ограничены, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙПекинДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
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