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Россия и США идут по пути конструктивного диалога, заявил Карасин

Россия и США идут по пути конструктивного диалога, заявил Карасин - 26.03.2025, ПРАЙМ

Россия и США идут по пути конструктивного диалога, заявил Карасин

Москва и Вашингтон идут по пути налаживания конструктивного диалога. Об этом сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в ответ на вопрос... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T13:24+0300

2025-03-26T13:24+0300

2025-03-26T13:24+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Москва и Вашингтон идут по пути налаживания конструктивного диалога. Об этом сообщил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин в ответ на вопрос корреспондента агентства РИА Новости."Мы (Россия и США - ред.) идем по пути налаживания конструктивного диалога. Это подтверждено и двумя президентами: и Владимиром Владимировичем Путиным, и (Дональдом) Трампом. Это нелегко делать, но, наверное, и терпения, и профессиональных навыков у обеих сторон хватит", - подчеркнул он в беседе с журналистами.Он также заметил, что пока неизвестны будущие сроки встреч делегаций России и США.По информации, опубликованной на сайте Кремля, на встрече российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде было достигнуто соглашение о реализации Черноморской инициативы. Однако, соглашение вступит в силу только после выполнения ряда условий, включая снятие санкционных ограничений в отношении Россельхозбанка.

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