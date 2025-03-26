https://1prime.ru/20250326/dmitriev-856122770.html
Глава РФПИ предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики
Глава РФПИ предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики - 26.03.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики. | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T14:58+0300
2025-03-26T14:58+0300
2025-03-26T14:58+0300
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МУРМАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики. "Мы бы в принципе предложили бы создать, возможно, отдельный арктический инфраструктурный фонд или отдельный арктический инвестиционный фонд", - сказал он, выступая на совместном заседании комиссий Госсовета РФ по вопросу: "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках Международного Арктического форума.
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россия, арктика, рфпи, кирилл дмитриев
Экономика, РОССИЯ, АРКТИКА, РФПИ, Кирилл Дмитриев
Глава РФПИ предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики
Глава РФПИ Дмитриев предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики
МУРМАНСК, 26 мар - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев предложил создать инвестиционный фонд развития Арктики.
"Мы бы в принципе предложили бы создать, возможно, отдельный арктический инфраструктурный фонд или отдельный арктический инвестиционный фонд", - сказал он, выступая на совместном заседании комиссий Госсовета РФ по вопросу: "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках Международного Арктического форума.
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