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Мишустин ометил рост реальных доходов населения в 2024 году
Мишустин ометил рост реальных доходов населения в 2024 году - 26.03.2025, ПРАЙМ
Мишустин ометил рост реальных доходов населения в 2024 году
Рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5% и отразился на потребительском спросе, заявил председатель правительства РФ Михаил... | 26.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-26T12:15+0300
2025-03-26T12:15+0300
2025-03-26T12:15+0300
экономика
россия
михаил мишустин
госдума
доходы населения
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5% и отразился на потребительском спросе, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Что же касается потребительского спроса, то здесь сказался рост реальных доходов населения. В том числе благодаря реализации целого ряда социальных программ. Он составил, напомню, почти 8,5%. И это при снижении уровня безработицы до исторического минимума", - сказал он.
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россия, михаил мишустин, госдума, доходы населения
Экономика, РОССИЯ, Михаил Мишустин, Госдума, доходы населения
Мишустин ометил рост реальных доходов населения в 2024 году
Мишустин: рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5%
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5% и отразился на потребительском спросе, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Что же касается потребительского спроса, то здесь сказался рост реальных доходов населения. В том числе благодаря реализации целого ряда социальных программ. Он составил, напомню, почти 8,5%. И это при снижении уровня безработицы до исторического минимума", - сказал он.
ВВП России удвоился с 2020 года, сообщил Мишустин