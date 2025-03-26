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Мишустин ометил рост реальных доходов населения в 2024 году

Мишустин ометил рост реальных доходов населения в 2024 году - 26.03.2025, ПРАЙМ

Мишустин ометил рост реальных доходов населения в 2024 году

Рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5% и отразился на потребительском спросе, заявил председатель правительства РФ Михаил... | 26.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-26T12:15+0300

2025-03-26T12:15+0300

2025-03-26T12:15+0300

экономика

россия

михаил мишустин

госдума

доходы населения

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Рост реальных доходов населения России в 2024 году составил почти 8,5% и отразился на потребительском спросе, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Что же касается потребительского спроса, то здесь сказался рост реальных доходов населения. В том числе благодаря реализации целого ряда социальных программ. Он составил, напомню, почти 8,5%. И это при снижении уровня безработицы до исторического минимума", - сказал он.

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россия, михаил мишустин, госдума, доходы населения